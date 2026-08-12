Jhon Arias no para, va por el tercer avión para las víctimas del terremoto y ahora busca ayudar con esto

¡Un ejemplo inagotable de humanidad! Jhon Arias alista su tercer avión para los damnificados del terremoto y busca esta nueva ayuda. ¡Entérate!

Un ejemplo para todos… Jhon Arias ha sido uno de los jugadores de la Selección Colombia más activos en redes sociales luego del terremoto que sufrió el territorio colombiano el 10 de agosto y, ahora, luego de ir por el tercer avión con ayudas para las víctimas, busca ayudar con algo más.

A las 7:34 A.M empezó el sismo que llegó a alcanzar una magnitud de 7.4 grados en la escala de Richter y una profundidad de 103 kilómetros. Cali, Pereira, Chocó y Manizales, fueron las zonas más afectadas. Arias se dio cuenta de esto y de inmediato hizo todo lo posible para darle una mano a los damnificados.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, Jhon Arias anunció que “hemos puesto a disposición de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco todas las circunstancias de salud que se vive en nuestre región”. Y no fue lo único que hizo…

Jhon Arias va por el tercer avión para las víctimas del terremoto y ahora busca ayudar con esto

El segundo avión de ayudas de Jhon Arias. (Foto: Instagram / @jhonariasa y Getty)

Justo antes de que el periodista Julián Capera, de ‘Gol Caracol’, escribiera en X que “la familia de Jhon Arias había prometido un avión con ayuda humanitaria para el Chocó. Ya van por el tercero y dos camiones“, el volante de la Selección Colombia publicó una historia en Instagram compartiendo la búsqueda que realiza su esposa, Alejandra Ayala, para ayudar a más víctímas del terremoto: “Buenos días. Entre todos podemos llegar a la persona indicada. Necesitamos dos neveras para banco de sangre. La única que hay en el Chocó está mala”.

Pedido de ayuda de Jhon Arias. (Foto: Instagram / @jhonariasa)

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El mensaje de Jhon Arias para toda Colombia que publicó Palmeiras

“Mi corazón está allá, son mi familia, mi país, mi patria. Nosotros tenemos la capacidad de no caer e ir hacia adelante. Estoy en disposición de ayudar”, fue parte del mensaje de Jhon Arias para toda Colombia que publicaron las redes sociales oficiales del equipo Palmeiras, de Brasil.

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