Fin del suspenso, al menos en parte, desde Europa filtran la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026. El DT Néstor Lorenzo habría elegido 55 jugadores de los cuáles saldrán los 26 definitivos.
Pese a su inactividad, James Rodríguez fue convocado al menos al primer filtro; lo acompañan nombres importantes como Luis Díaz. En la delantera hay sorpresas como el joven Kevin Viveros y el experimentado Dayro Moreno.
Sebastián Villa, de gran año y medio en Independiente Rivadavia, también fue incluido despertando polémica en redes sociales. Mañana se hará oficial la prelista con rueda de prensa.
Arqueros
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Álvaro Montero
- Aldair Quintana
- Kevin Mier
Defensas
- Santiago Arias
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jerson Mosquera
- Carlos Cuesta
- Jhon Lucumí
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Deiver Machado
- Johan Romaña
- Willer Ditta
- Andrés Felipe Román
- Juan David Cabal
- Álvaro Angulo
- Cristian Borja
- Julián Millán
Mediocampistas
- Jefferson Lerma
- Richard Ríos
- Gustavo Puerta
- Kevin Castaño
- Juan Camilo Portilla
- Jorge Carrascal
- Jaminton Campaz
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Juan Fernando Quintero
- Carlos Andrés “Tinillo” Gómez
- John Solís
- Rafael Carrascal
- Sebastián Gómez
- Nelson Deossa
- Juan Guillermo Cuadrado
Delanteros
- Luis Díaz
- Johan Carbonero
- Juan Camilo “Cucho” Hernández
- Luis Suárez
- Rafael Santos Borré
- Jhon Córdoba
- Jhon Jáder Durán
- Kevin Viveros
- Neiser Villarreal
- Mateo Casierra
- Marino Hinestroza
- Dayro Moreno
- Sebastián Villa
- Camilo Durán
Sebastián Villa – Selección Colombia 2021.
El calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Así quedó el calendario oficial de partidos que tendrá que jugar la Selección Colombia en el Mundial:
- Uzbekistán vs Colombia 17 de junio de 2026
- Colombia vs R.D Congo 23 de junio de 2026
- Colombia vs Portugal 27 de junio de 2026
En resumen
- Néstor Lorenzo incluyó a 55 jugadores en la prelista de la Selección Colombia para el Mundial.
- Los delanteros Kevin Viveros y Dayro Moreno son las principales sorpresas del listado preliminar.
- James Rodríguez y Sebastián Villa forman parte del primer filtro previo a la convocatoria final.