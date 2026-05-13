Néstor Lorenzo habría decidido a sus 55 jugadores bloqueados para la prelista de la Selección Colombia para el Mundial y los revelaron.

Fin del suspenso, al menos en parte, desde Europa filtran la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026. El DT Néstor Lorenzo habría elegido 55 jugadores de los cuáles saldrán los 26 definitivos.

Pese a su inactividad, James Rodríguez fue convocado al menos al primer filtro; lo acompañan nombres importantes como Luis Díaz. En la delantera hay sorpresas como el joven Kevin Viveros y el experimentado Dayro Moreno.

Sebastián Villa, de gran año y medio en Independiente Rivadavia, también fue incluido despertando polémica en redes sociales. Mañana se hará oficial la prelista con rueda de prensa.

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Aldair Quintana

Kevin Mier

Defensas

Santiago Arias

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jerson Mosquera

Carlos Cuesta

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Johan Mojica

Deiver Machado

Johan Romaña

Willer Ditta

Andrés Felipe Román

Juan David Cabal

Álvaro Angulo

Cristian Borja

Julián Millán

Mediocampistas

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Juan Camilo Portilla

Jorge Carrascal

Jaminton Campaz

Jhon Arias

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Carlos Andrés “Tinillo” Gómez

John Solís

Rafael Carrascal

Sebastián Gómez

Nelson Deossa

Juan Guillermo Cuadrado

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Delanteros

Luis Díaz

Johan Carbonero

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Luis Suárez

Rafael Santos Borré

Jhon Córdoba

Jhon Jáder Durán

Kevin Viveros

Neiser Villarreal

Mateo Casierra

Marino Hinestroza

Dayro Moreno

Sebastián Villa

Camilo Durán

Sebastián Villa – Selección Colombia 2021.

El calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Así quedó el calendario oficial de partidos que tendrá que jugar la Selección Colombia en el Mundial:

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Uzbekistán vs Colombia 17 de junio de 2026

Colombia vs R.D Congo 23 de junio de 2026

Colombia vs Portugal 27 de junio de 2026

En resumen