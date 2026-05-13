La sorpresiva decisión de Atlético Nacional con Diego Arias tras la goleada

Atlético Nacional goleó a Internacional de Bogotá y se conocen más detalles de qué pasará con el entrenador Diego Arias.

Atlético Nacional sigue firme en los play offs de la Liga BetPlay y lo hizo con una contundente goleada 7-1 contra el Internacional de Bogotá. Sorpresivamente dieron novedades del futuro de Diego Arias en el ‘Verdolaga’.

Según ESPN Colombia, Diego Arias no seguirá siendo el entrenador de Atlético Nacional para el segundo semestre. Otros medios apuntan a que la única forma que se quede es que sea campeón.

Hay más posibilidades de que Diego Arias deje el equipo, durante toda la temporada ha sido criticado por el juego colectivo del club pese a tener una de las plantillas más costosas.

Nombres como Martín Palermo, Renato Paiva, Alberto Garnero, Leonel Álvarez entre otros han sido ennumerados como posibles reemplazos del DT ex jugador del club.

Atlético Nacional también trabaja ya en el armado del plantel, hay posibles salidas de David Ospina y Edwin Cardona por fin de contrato, mientras que nombres como Rengifo tendrían ofertas.

Los fichajes Atlético Nacional 2026

Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango, Eduard Bello, Kevin Castaño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez fueron las contrataciones del Verdolaga para este año.

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¿Qué significa el contundente triunfo de Nacional para Diego Arias?



"Pase lo que pase, a mitad de año NACIONAL VA A CAMBIAR DE DT" @Camilo_0



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En resumen