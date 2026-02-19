Leonel Álvarez fue uno de los peores entrenadores que tuvo Emelec en los últimos años y uno de los técnicos que no pudo conseguir los resultados esperados. Sin embargo, cuando lo contrataron en 2024 lo hicieron con un acuerdo larguísimo y ahora esto le costará al ‘Bombillo’.

En medio de las soluciones económicas que tiene que hacer la nueva directiva de Emelec trascendió que el club azul le debe a Leonel Álvarez una cifra superior a los 800 mil dólares. El DT colombiano no habría demandado en FIFA, pero puede hacerlo en cualquier momento.

De ahí que, el ‘Bombillo’ tiene que solucionar este caso para evitar cualquier complicación para inscribir a sus nuevos fichajes. Leonel Álvarez fue la última contratación que hizo José Pileggi como presidente de Emelec y el tercer entrenador en año y medio.

Leonel Álvarez se fue mal de Emelec y sin acordar completamente los términos de su salida. El DT tenía contrato hasta 2026, pero no duró ni 1 temporada completa. En su semestre, el club estuvo peleando por no descender y acabó último en la segunda etapa.

Leonel Álvarez se fue de Emelec en 2025. (Foto: Imago)

De momento, la nueva directiva de Emelec ya está trabajando en tener un acuerdo con todos los acreedores del club y ahora mismo el ‘Bombillo’ tiene solo 7 prohibiciones en la FIFA para inscribir a sus nuevos jugadores. Tiene que limpiarlas todas si quiere jugar con sus fichajes.

Los números de Leonel Álvarez dirigiendo a Emelec

Al frente de Emelec, Leonel Álvarez apenas pudo dirigir un total de 17 partidos entre todas las competencias. Ganó 4 encuentros, empató 3 y acabó perdiendo 10. Además, el DT culminó su ciclo con una pésima relación con la hinchada y con los jugadores.

Las deudas de Emelec

Emelec tiene varias deudas con diferentes protagonistas en FEF y en FIFA. Por lo cual, el club tiene que pagar en las siguientes semanas para evitar sanciones y resta de puntos.

En síntesis: