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Leonel Álvarez

Totalmente insólito: El equipo donde está “contratado” Leonel Álvarez

Leonel Álvarez no dirigiría en este fin de semana, pero tiene contrato aún con este este equipo. A mitad de semana se anunció su "despido" de Bucaramanga.

El DT apareció contratado en este equipo.
© @ABucaramangaEl DT apareció contratado en este equipo.

Hace poco se revelaba que Atlético Bucaramanga había “despedido” a Leonel Álvarez. El entrenador colombiano ya no seguía en el club y ya se especulaba con su futuro. Sin embargo, ahora aparece otra “novedad” y es que el DT aún no sale de manera oficial.

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, Leonel Álvarez sigue siendo el entrenador de Atlético Bucaramanga. Porque aún no arreglan ni firman la desvinculación del entrenador. El DT aún se rige a su contrato con el equipo ‘Leopardo’.

Para Bucaramanga está siendo complicado encontrar el dinero de la rescisión de Leonel Álvarez, cuya cuota sería cercana a 3 salarios. El club aún se estaría organizando en arreglar este tema y por eso ahora mismo el entrenador está con “vacaciones pagadas”.

Ante este nuevo e importante problema toma fuerza la opción de dejar a Álvarez hasta final de temporada. Su contrato caduca a finales de 2026 y mantenerlo en el cargo le podría salir más “barato” al equipo Leopardo que sacarlo definitivamente en este mes.

Álvarez aún no se iría de Bucaramanga. (Foto: Captura de pantalla)

Álvarez aún no se iría de Bucaramanga. (Foto: Captura de pantalla)

En las próximas semanas se tendrá que definir qué pasa con Leonel Álvarez y si el entrenador acaba dejando o no de manera definitiva su cargo. No es la primera vez que su salida se complica, en Ecuador también tuvo problemas para salir de Emelec, y acabó demandando al club azul por incumplimiento de contrato.

Las estadísticas de Leonel Álvarez con Bucaramanga

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Como entrenador de Bucaramanga, desde su llegada en 2025, Leonel Álvarez alcanzó a dirigir un total de 66 partidos entre todas las competencias, incluyendo la Copa Libertadores de 2025. Sumó 28 victorias, 19 empates y también un total de 19 derrotas.

El sueldo de Leonel Álvarez en Bucaramanga

Álvarez estaría ganando un salario entre 150-160 millones de pesos colombianos, que serían más de 40 mil dólares por mes. Al ser esta una cifra que se debe multiplicar por 3 para sacarlo del cargo, es normal que la directiva se esté organizando para pagarle.

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En síntesis:

  • Leonel Álvarez sigue vinculado oficialmente al Atlético Bucaramanga por falta de firma de desvinculación.
  • La rescisión de contrato de Álvarez equivale aproximadamente a tres salarios mensuales del entrenador.
  • El entrenador dirigió 66 partidos con el equipo sumando 28 victorias desde su llegada.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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