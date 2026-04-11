Totalmente insólito: El equipo donde está “contratado” Leonel Álvarez

Hace poco se revelaba que Atlético Bucaramanga había “despedido” a Leonel Álvarez. El entrenador colombiano ya no seguía en el club y ya se especulaba con su futuro. Sin embargo, ahora aparece otra “novedad” y es que el DT aún no sale de manera oficial.
De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, Leonel Álvarez sigue siendo el entrenador de Atlético Bucaramanga. Porque aún no arreglan ni firman la desvinculación del entrenador. El DT aún se rige a su contrato con el equipo ‘Leopardo’.
Para Bucaramanga está siendo complicado encontrar el dinero de la rescisión de Leonel Álvarez, cuya cuota sería cercana a 3 salarios. El club aún se estaría organizando en arreglar este tema y por eso ahora mismo el entrenador está con “vacaciones pagadas”.
Ante este nuevo e importante problema toma fuerza la opción de dejar a Álvarez hasta final de temporada. Su contrato caduca a finales de 2026 y mantenerlo en el cargo le podría salir más “barato” al equipo Leopardo que sacarlo definitivamente en este mes.
Álvarez aún no se iría de Bucaramanga. (Foto: Captura de pantalla)
En las próximas semanas se tendrá que definir qué pasa con Leonel Álvarez y si el entrenador acaba dejando o no de manera definitiva su cargo. No es la primera vez que su salida se complica, en Ecuador también tuvo problemas para salir de Emelec, y acabó demandando al club azul por incumplimiento de contrato.
Las estadísticas de Leonel Álvarez con Bucaramanga
Como entrenador de Bucaramanga, desde su llegada en 2025, Leonel Álvarez alcanzó a dirigir un total de 66 partidos entre todas las competencias, incluyendo la Copa Libertadores de 2025. Sumó 28 victorias, 19 empates y también un total de 19 derrotas.
El sueldo de Leonel Álvarez en Bucaramanga
Álvarez estaría ganando un salario entre 150-160 millones de pesos colombianos, que serían más de 40 mil dólares por mes. Al ser esta una cifra que se debe multiplicar por 3 para sacarlo del cargo, es normal que la directiva se esté organizando para pagarle.
Encuesta¿Qué debe hacer Bucaramanga?
¿Qué debe hacer Bucaramanga?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Leonel Álvarez sigue vinculado oficialmente al Atlético Bucaramanga por falta de firma de desvinculación.
- La rescisión de contrato de Álvarez equivale aproximadamente a tres salarios mensuales del entrenador.
- El entrenador dirigió 66 partidos con el equipo sumando 28 victorias desde su llegada.