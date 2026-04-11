Totalmente insólito: El equipo donde está “contratado” Leonel Álvarez

Hace poco se revelaba que Atlético Bucaramanga había “despedido” a Leonel Álvarez. El entrenador colombiano ya no seguía en el club y ya se especulaba con su futuro. Sin embargo, ahora aparece otra “novedad” y es que el DT aún no sale de manera oficial.

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, Leonel Álvarez sigue siendo el entrenador de Atlético Bucaramanga. Porque aún no arreglan ni firman la desvinculación del entrenador. El DT aún se rige a su contrato con el equipo ‘Leopardo’.

Para Bucaramanga está siendo complicado encontrar el dinero de la rescisión de Leonel Álvarez, cuya cuota sería cercana a 3 salarios. El club aún se estaría organizando en arreglar este tema y por eso ahora mismo el entrenador está con “vacaciones pagadas”.

Ante este nuevo e importante problema toma fuerza la opción de dejar a Álvarez hasta final de temporada. Su contrato caduca a finales de 2026 y mantenerlo en el cargo le podría salir más “barato” al equipo Leopardo que sacarlo definitivamente en este mes.

Álvarez aún no se iría de Bucaramanga. (Foto: Captura de pantalla)

En las próximas semanas se tendrá que definir qué pasa con Leonel Álvarez y si el entrenador acaba dejando o no de manera definitiva su cargo. No es la primera vez que su salida se complica, en Ecuador también tuvo problemas para salir de Emelec, y acabó demandando al club azul por incumplimiento de contrato.

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Las estadísticas de Leonel Álvarez con Bucaramanga

Como entrenador de Bucaramanga, desde su llegada en 2025, Leonel Álvarez alcanzó a dirigir un total de 66 partidos entre todas las competencias, incluyendo la Copa Libertadores de 2025. Sumó 28 victorias, 19 empates y también un total de 19 derrotas.

El sueldo de Leonel Álvarez en Bucaramanga

Álvarez estaría ganando un salario entre 150-160 millones de pesos colombianos, que serían más de 40 mil dólares por mes. Al ser esta una cifra que se debe multiplicar por 3 para sacarlo del cargo, es normal que la directiva se esté organizando para pagarle.

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En síntesis:

Leonel Álvarez sigue vinculado oficialmente al Atlético Bucaramanga por falta de firma de desvinculación.

sigue vinculado oficialmente al por falta de firma de desvinculación. La rescisión de contrato de Álvarez equivale aproximadamente a tres salarios mensuales del entrenador.

equivale aproximadamente a mensuales del entrenador. El entrenador dirigió 66 partidos con el equipo sumando 28 victorias desde su llegada.