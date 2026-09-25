La Selección de Colombia se alista para enfrentar a México con varios nombres nuevos y Néstor Lorenzo ya decidió el once titular.

La Selección Colombia comienza una nueva etapa y Néstor Lorenzo ya prepara variantes para sus próximos amistosos. De cara al partido contra México, el entrenador argentino mantendría una base de jugadores pero también daría espacio a varios de los nuevos nombres.

Una de las principales novedades estaría en el arco, donde Álvaro Montero aparece como candidato para iniciar por encima de Kevin Mier y Aldair Quintana. En defensa, Lorenzo mantendría a Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, mientras que Álvaro Angulo podría ocupar el lateral izquierdo ante las ausencias de Johan Mojica y Déiver Machado.

El mediocampo también tendría caras nuevas. Gustavo Puerta, Richard Ríos y Jhon Arias aparecen como opciones para formar la mitad de la cancha, mientras que Daniel Arcila podría recibir una oportunidad más adelantada. Lorenzo busca aprovechar estos amistosos para observar a los futbolistas que llegaron por primera vez al proceso.

En ataque, la ausencia de Luis Díaz abre espacio para probar otras alternativas. Carlos Andrés Gómez y Daniel Arcila aparecen como posibles titulares por las bandas, mientras que Luis Javier Suárez mantendría la referencia ofensiva y tendrá competencia con Kevin Viveros, uno de los goleadores destacados de la convocatoria.

La posible formación de Colombia para enfrentar a México sería: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez (C), Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Jhon Solís, Gustavo Puerta; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez (Jáminton Campaz) y Luis Javier Suárez.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

En esta larga fecha FIFA, la Selección Colombia tendrá 3 partidos amistosos, contra México (26 de septiembre), contra Paraguay (2 de octubre) y contra la Selección de Perú (6 de octubre).

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Álvaro Montero repetiría como titular por encima de Camilo Vargas. Foto: Getty.

En resumen