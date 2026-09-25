Colombia vs. México: Dónde ver el amistoso internacional por la fecha FIFA

La Selección Colombia vuelve a la cancha después del Mundial 2026 y tendrá frente a México su primer partido de esta nueva etapa. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará este amistoso con varias novedades en la convocatoria y con la intención de comenzar a preparar el próximo ciclo internacional.
Dónde ver el Colombia vs. México por la fecha FIFA de septiembre
En Colombia, el partido podrá verse desde las 8:00 p. m. a través de Caracol Televisión, además de las plataformas digitales DITU y Gol Caracol. El encuentro comenzará a las 9:00 p. m. en Baltimore, 8:00 p. m. en territorio colombiano.
El partido también servirá para que Lorenzo empiece a probar nuevas alternativas después de la Copa del Mundo. La convocatoria presenta varios nombres jóvenes y algunas caras nuevas, mientras jugadores como Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y Richard Ríos aparecen como referentes de este nuevo proceso.
Colombia se medirá con una selección mexicana que también inicia una nueva etapa. El encuentro se disputará este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en Estados Unidos, y será el primero de los tres amistosos que tendrá la Tricolor durante esta fecha FIFA.
El compromiso ante México será el primero de una serie de tres partidos para Colombia. Después enfrentará a Paraguay el 2 de octubre a las 7:00 p. m. y a Perú el 6 de octubre a las 6:45 p. m., ambos también en Estados Unidos.
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Posible alineación de Colombia contra México
La posible formación de Colombia para enfrentar a México sería: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez (C), Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Jhon Solís, Gustavo Puerta; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez (Jáminton Campaz) y Luis Javier Suárez.
Mexico vs. Colombia, último amistoso octubre 2025. Foto: Getty
En resumen
- La Selección Colombia mide fuerzas ante México en un vibrante amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de esta temporada 2026.
- Se confirmaron los horarios, canales de televisión y plataformas digitales encargados de la transmisión en vivo para el territorio colombiano e internacional.
- El compromiso servirá como examen determinante para el esquema de Néstor Lorenzo, evaluando el nivel de las variantes tácticas antes de las Eliminatorias.