La frase de James Rodríguez que ilusiona a todo Colombia a horas del Mundial 2026: “¿Por qué no?”

James Rodríguez mandó un mensaje de ilusión a los hinchas de Colombia a días del debut de la 'Tricolor' en el Mundial 2026.

La Selección Colombia arrribó este miércoles en Guadalajara preparará los últimos detalles para su debut en el Mundial 2026. A su llegada a territorio mexicano, el capitán James Rodríguez conversó con los medios y dejó un mensaje que rápidamente encendió la ilusión de millones de hinchas cafeteros.

El talentoso volante destacó la felicidad que siente por disputar una nueva Copa del Mundo. “Feliz, creo que es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se da como esa sonrisa de todo mundo, feliz de poder estar acá”, expresó el exjugador del Real Madrid. Además, valoró la unión del plantel dirigido por Néstor Lorenzo: “Tenemos un grupo humano bueno, que siempre quiere ganar y eso se ve”.

James Rodríguez genera la ilusión (Getty Images)

Sin embargo, la declaración que más repercusión generó fue la relacionada con las aspiraciones de Colombia en la cita planetaria. “Este grupo tiene muchos sueños, ganas y hay talento, calidad y por qué no soñar con una gran final”, afirmó James, dejando en claro que la Tricolor no viajó a Norteamérica solo para participar.

El mediocampista también aprovechó la instancia para enviar un mensaje a los aficionados colombianos. “Que crean siempre, que confíen mucho, que nosotros vamos a darlo todo para poder hacer las cosas bien”, señaló.

Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. El estreno de los cafeteros está programado para el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

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“SI PODEMOS QUEDAR CAMPEONES, LUCHO BALÓN DE ORO, ¿POR QUÉ NO?”



James Rodríguez comentó que Luis Díaz está dentro del top 5 de jugadores a nivel mundial y se puede permitir soñar con el trofeo si hace un gran #MundialEnDSPORTS. pic.twitter.com/uLmg3iWGKx — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

En síntesis…