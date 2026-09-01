Fin de la espera: Junior de Barranquilla tendría nuevo DT

Junior de Barranquilla no quiso esperar más para buscar al reemplazo de Alfredo Arias y ya aumentó cifras para acordar a su nuevo DT.

Junior de Barranquilla no demoró más de tres días para encontrar a su nuevo entrenador, y es que desde los medios locales reportan que el bicampeón colombiano encontró ya a su nuevo técnico. Con algo de sorpresa, la directiva tiene nuevo DT.

Según Pipe Sierra, Junior aumentó su propuesta y Sebastián Viera está a nada de ser anunciado como el nuevo entrenador de Junior. El uruguayo volvería al equipo a dirigir a varios ex compañeros.

Sebastián Viera tendrá su segunda experiencia como entrenador, la primera en Liga BetPlay, el año pasado estuvo en el Real Cartagena de la segunda categoría, ganando 17 partidos, empatando 3 y perdiendo 8.

A muchos hinchas les molesta la idea de pasar de un DT bicampeón colombiano y campeón en varios países a un entrenador que recién lleva sus primeros pasos como estratega.

Otros entrenadores como Alberto Gamero, Juan Carlos Osorio, Jorge Bava entre otros también han sonado pero parece que Viera está a nada de ser oficializado como DT.

Los refuerzos de Junior de Barranquilla para la Liga BetPlay II

Para el segundo semestre de 2026, Junior de Barranquilla incorporó al delantero argentino Francisco Fydriszewski (desde el DIM Independiente Medellín) y al defensa central Pablo Ortiz. Además, está cerca de cerrar la incorporación del lateral derecho Christian Graciano.

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Sebastián Viera, arquero de Junior de Barranquilla hasta el 2023.

En resumen