Titular de Liga de Quito recibiría millonaria oferta para el 2027

Ricardo Adé podría ponerle punto final a su etapa en Liga de Quito para dar el salto a uno de los grandes del continente. Después de varios años, el defensor haitiano vuelve a aparecer en el mercado y tendría propuestas para continuar su carrera en México. El principal interesado sería el América, club que ya […]

Ricardo Adé podría ponerle punto final a su etapa en Liga de Quito para dar el salto a uno de los grandes del continente. Después de varios años, el defensor haitiano vuelve a aparecer en el mercado y tendría propuestas para continuar su carrera en México.

El principal interesado sería el América, club que ya había preguntado por el zaguero en anteriores mercados. Ahora, las Águilas volverían a la carga y estarían dispuestas a presentar una oferta cercana a los 2 millones de dólares para intentar sacarlo de Liga de Quito.

Otro club de la Liga MX también tendría a Adé en su lista de opciones, aunque su nombre todavía no ha trascendido. El defensor mantiene contrato con Liga de Quito hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier salida dependerá de una negociación con el conjunto ecuatoriano.

Adé llegó a Liga de Quito en 2023 y desde entonces se convirtió en uno de los referentes de la defensa. Con el conjunto albo ganó la LigaPro 2023 y 2024, la Copa Sudamericana 2023 y la Supercopa Ecuador 2025, además de disputar varias campañas internacionales con el equipo.

El 2026 no comenzó de la mejor manera para el defensor, quien recibió críticas por algunas actuaciones y perdió protagonismo en determinados partidos. Sin embargo, con el paso de los meses Adé recuperó su nivel, volvió a ser importante en la defensa de Liga y ahora aparece nuevamente en el radar de clubes importantes del fútbol mexicano.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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