Cambio total: Así se jugaría la LigaPro 2027 ¿descienden varios?

La LigaPro 2027 tendría seguramente un cambio de formato y trascendió ya la propuesta que será analizada en el Consejo de Presidentes.

La LigaPro podría cambiar de formato para la temporada 2027 si la propuesta que será debatida este martes en el Consejo de Presidentes recibe la aprobación de los clubes. El nuevo sistema modificaría la manera en la que se definirían los clasificados a la fase final y los descensos.

El campeonato mantendría a los 16 clubes actuales, por lo que no habría una reducción en el número de equipos participantes. Todos formarían parte de una primera etapa antes de dividirse en diferentes grupos según su posición en la tabla.

La primera fase tendría 30 partidos para cada equipo, con un sistema de todos contra todos a ida y vuelta. Los cuatro primeros de la clasificación avanzarían directamente a los cuartos de final de los playoffs, instancia que tendría como local al equipo mejor ubicado, mientras que las rondas posteriores llevarían hasta una final que se disputaría a ida y vuelta.

Para definir los otros cuatro lugares en los cuartos de final habría un segundo playoff entre los equipos ubicados del quinto al duodécimo puesto. La propuesta contempla que estos cruces puedan disputarse a partido único, con localía para el equipo que haya terminado mejor ubicado en la primera etapa.

Por otra parte, los cuatro equipos que terminen entre el 13.º y el 16.º puesto jugarían un cuadrangular por el descenso. Esta fase definiría qué clubes pierden la categoría al finalizar la temporada, completando así el nuevo formato que deberá ser aprobado por el Consejo de Presidentes.

La otra propuesta de formato de la LigaPro

La propuesta de retornar a una LigaPro con 12 equipos también será analizada, sin embargo según cuenta Radio Diblu, solo tendría 12 votos entre todos los clubes de Serie A y Serie B.

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Miguel Ángel Loor contó que se analiza también una Copa Intermedia.

En resumen