Sorpresa: La LigaPro 2027 tendría menos equipos ¿quiénes descienden?

La LigaPro podría volver a tener un cambio de formato para la siguiente temporada y cada vez hay rumores de menos equipos participantes.

La LigaPro 2027 está cada vez más cerca y ya se analiza un posible cambio en el formato del campeonato ecuatoriano. La propuesta modificaría el número de clubes participantes tanto en Serie A como en Serie B y podría generar cambios en la tabla del presente año.

La idea que manejan algunos directivos de la Serie A es reducir el torneo a apenas 12 equipos, según cuenta Reinaldo Romero. De concretarse esta propuesta, cuatro clubes perderían la categoría al finalizar la presente temporada y pasarían a disputar la Serie B en 2027.

El cambio también tendría consecuencias en la Serie B, pasaría a tener 16 equipos y no habría descensos a Segunda Categoría, una medida que permitiría que los clubes que actualmente pelean por no bajar mantengan su lugar. Entre los beneficiados estaría El Nacional, que evitaría así un descenso al Ascenso Nacional.

De acuerdo con la propuesta, los 12 equipos que permanecerían en la Serie A serían Aucas, Independiente del Valle, Barcelona SC, Orense, Emelec, Universidad Católica, Deportivo Cuenca, Macará, Mushuc Runa, Técnico Universitario, Guayaquil City y Liga de Quito.

En diferentes ocasiones, dirigentes de equipos de Serie A han planteado la posibilidad de disminuir el número de participantes para tener un campeonato más competitivo y, además, repartir entre menos clubes los recursos económicos que genera la LigaPro.

Así va la tabla de la posiciones de la LigaPro

La LigaPro se juega en su etapa final con tres grupos y así va la tabla:

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En resumen