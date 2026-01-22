Alarma en Liga de Quito: La cifra que deben pagar para registrar sus fichajes

Liga de Quito sumó cinco nuevos refuerzos y también está negociando unos tres más, aún así hay una situación urgente que pone en peligro el armado del plantel 2026. Los ‘albos’ necesitan una fuerte suma para poder inscribir a sus refuerzos ante FEF.

Según medios capitalinos, Liga de Quito debe pagar 2 millones de dólares en deudas a corto plazo para poder levantar las inhabilitaciones de inscripciones de fichajes. El club suma cerca de seis sanciones FIFA por deuda y necesita pagar o llegar a un acuerdo con acreedores.

No han trascendido los acreedores o si se tratan de ex jugadores, técnicos o parte de la directiva, lo que sí es seguro que el club tiene poco más de un mes para levantar estas sanciones.

Con esto, los tres grandes como Barcelona, Emelec y Liga de Quito trabajan a contrarreloj para poder levantar suspensiones e inscribir a los nuevos refuerzos. Por lo pronto, Liga suspendió negociaciones hasta tener recursos.

Se conoce que Liga está consciente que habrá espacios en dónde no podrá fichar como Tiago Nunes desee, por lo que habrá varios juveniles que serán ascendidos al primer equipo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Refuerzos Liga de Quito 2026. Foto: LDU.

