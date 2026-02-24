Es tendencia:
Emelec

Emelec debe pagar una fortuna o no juega la LigaPro

Emelec otra vez corre contra el tiempo para no jugar la segunda fecha de LigaPro sin varios de sus jugadores.

Por Gustavo Dávila

Emelec debe pagar una fortuna o no juega la LigaPro Foto: Getty
Emelec corre contra el tiempo nuevamente, los azules tienen que pagar una cifra considerable hasta el viernes o no podrán jugar la segunda fecha de la LigaPro. Mientras siguen los reclamos de parte de U. Católica por la suspensión del primer partido.

Son 570 mil dólares lo que debe pagar Emelec hasta el viernes para poder levantar sus inhabilitaciones FIFA y poder registrar sus fichajes, caso contrario los azules tendrán que completar el equipo con juveniles.

Lo adverso para los azules es que sus acreedores quieren la totalidad de los pagos. Leandro Vega pide 430 mil dólares y Alejandro Cabeza pide 140 mil dólares, ambos con pago total e inmediato.

Emelec no desconoce los valores y ofreció pagar 50% al momento y el resto diferido en cuotas, pero ninguno aceptó. En el caso del argentino, no quiere volver a negociar tras incumplimientos de pagos anteriores.

La primera fecha fue reprogramada por motivos de seguridad y no jugaron contra Universidad Católica. Los ‘camaratas’ exigen los tres puntos e irán a instancias internacionales.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Alejandro Cabeza – Emelec. Foto: Getty

En resumen

  • Emelec debe pagar 570 mil dólares hasta este viernes para habilitar sus fichajes.
  • Leandro Vega y Alejandro Cabeza exigen el pago total e inmediato de sus deudas.
  • Universidad Católica reclama los puntos del partido suspendido ante instancias internacionales
Gustavo Dávila
