Emelec

El histórico de Emelec que se suma al cuerpo técnico de Vicente Sánchez

Emelec tiene novedades y un histórico del club se va a sumar al cuerpo técnico de Vicente Sánchez para la temporada 2026.

Por Gustavo Dávila

El histórico de Emelec que se suma al cuerpo técnico de Vicente Sánchez Foto: Getty

Emelec de Vicente Sánchez sigue tomando forma y en horas recientes trascendió que uno de los históricos del club fue invitado por el entrenador para formar parte de su cuerpo técnico. Mientras tanto el plantel ya está listo para el debut en LigaPro.

Cristian Nasuti es el nuevo ‘fichaje’ de Emelec para este año, el argentino dejó la dirección deportiva y se suma como asistente técnico de Sánchez. Este rol ya lo tomó en el cuerpo técnico de Jorge Célico y Leonel Álvarez.

De hecho, antes de la llegada de Vicente Sánchez y la nueva directiva, Nasuti era uno de los candidatos que sonó para reemplazar a Guillermo Duró, en lo que hubiera sido su primera experiencia en primera.

Nasuti no es ajeno al cuerpo técnico de Emelec, el año pasado estuvo en formativas durante varios meses. Como jugador estuvo tres temporadas con el club y fue campeón ecuatoriano en dos ocasiones.

En el tema deportivo, Emelec ya inscribirá a todos sus jugadores y está listo para la segunda jornada de LigaPro vs. Delfín, luego de haber tenido descanso en la primera fecha por reprogramación.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Cristian Nasuti fue jugador de Emelec. Foto: Getty

En resumen

  • Cristian Nasuti se integra al cuerpo técnico de Vicente Sánchez como asistente en Emelec.
  • El exdefensor argentino fue bicampeón ecuatoriano durante sus tres temporadas como jugador del club.
  • Emelec debutará en la segunda jornada de LigaPro enfrentando al equipo de Delfín.
Gustavo Dávila
