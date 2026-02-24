Emelec parecía haber encontrado su nuevo delantero con la llegada de José Neris sin embargo desde Colón advierten que el club ecuatoriano podría meterse en un problema legal si lo hacen oficial.

José Alonso, presidente de Colón, en charlas con El Litoral declaró que irán hasta la FIFA si es que Emelec hace oficial la llegada de Neris. El jugador se encuentra en el país pero no ha sido oficializado por el club.

“Vamos a denunciar a FIFA, es una locura que ellos (él y su representante) nieguen o desconozcan que Colón son dueños de derechos deportivos del jugador”, contó.

“A Emelec le vamos a avisar que se convertirán en solidariamente responsables, y si tenemos que recurrir a FIFA y deberán responder si lo contratan. Tenemos el 65% de su pase así que haremos valer los derechos económicos de Colón”, continuó.

Mientras tanto, desde el entorno del jugador señalan que es agente libre. El futbolista negoció también su llegada con ofertas de México y Colombia, pero priorizó a Emelec.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

José Neris – Colón de Santa Fe.

