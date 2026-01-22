El Wrexham de Inglaterra se hizo mundialmente popular luego de que el actor Ryan Reynolds decidiera hacerse accionista mayoritario, desde ahí han ido ascendiendo y están cerca de la Premier League. Piensan en refuerzos para llegar a primera división y entre los candidatos está un seleccionado ecuatoriano.

Según medios ingleses, Jeremy Sarmiento está en planes del Wrexham, y con esto ya son cuatro los clubes de la Championship que lo quieren. El ‘tricolor’ tiene el interés del Middlesbrough, Birmingham City y Millwall también.

En lo económico, el Brighton piensa solo en una venta definitiva o un préstamo con obligación de compra al final de temporada. Su valor ronda los 5-7 millones de dólares.

Pese al interés del equipo de ‘Deadpool’, Sarmiento se inclina por el Middlesbrough, el único equipo que ha llegado a las cifras que pide el Brighton por el ecuatoriano.

Jeremy Sarmiento dejará el Cremonese de Italia debido a los pocos minutos que ha tenido en cancha. Sería el quinto equipo de Sarmiento en apenas tres años tras préstamos en West Brom, Ipswich Town, Burnley y Cremonese.

Los otros equipos que buscaron a Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento finalmente también sonó para equipos de Sudamerica, entre ellos, Liga de Quito. Sin embargo, la prioridad del jugador ecuatoriano siempre fue seguir en Europa. Por eso en todo momento estuvo considerando la oferta del Championship.

Ryan Reynolds – Wrexham. Foto: Getty

