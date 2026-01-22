Es tendencia:
Selección de Ecuador

El Wrexham de Ryan Reynolds va por seleccionado ecuatoriano

El Wrexham de Ryan Reynolds miró en la selección de Ecuador un posible fichaje para la siguiente temporada europea.

Por Gustavo Dávila

Foto: Getty
El Wrexham de Ryan Reynolds va por seleccionado ecuatoriano Foto: Getty

El Wrexham de Inglaterra se hizo mundialmente popular luego de que el actor Ryan Reynolds decidiera hacerse accionista mayoritario, desde ahí han ido ascendiendo y están cerca de la Premier League. Piensan en refuerzos para llegar a primera división y entre los candidatos está un seleccionado ecuatoriano.

Según medios ingleses, Jeremy Sarmiento está en planes del Wrexham, y con esto ya son cuatro los clubes de la Championship que lo quieren. El ‘tricolor’ tiene el interés del Middlesbrough, Birmingham City y Millwall también.

En lo económico, el Brighton piensa solo en una venta definitiva o un préstamo con obligación de compra al final de temporada. Su valor ronda los 5-7 millones de dólares.

Pese al interés del equipo de ‘Deadpool’, Sarmiento se inclina por el Middlesbrough, el único equipo que ha llegado a las cifras que pide el Brighton por el ecuatoriano.

Jeremy Sarmiento dejará el Cremonese de Italia debido a los pocos minutos que ha tenido en cancha. Sería el quinto equipo de Sarmiento en apenas tres años tras préstamos en West Brom, Ipswich Town, Burnley y Cremonese.

Los otros equipos que buscaron a Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento finalmente también sonó para equipos de Sudamerica, entre ellos, Liga de Quito. Sin embargo, la prioridad del jugador ecuatoriano siempre fue seguir en Europa. Por eso en todo momento estuvo considerando la oferta del Championship.

Barcelona lo presentó como refuerzo pero aseguran que tiene contrato con otro equipo

Barcelona lo presentó como refuerzo pero aseguran que tiene contrato con otro equipo

Foto: Getty

Ryan Reynolds – Wrexham. Foto: Getty

  • Jeremy Sarmiento interesa al Wrexham de Ryan Reynolds para reforzar su delantera.
  • El Brighton tasa el traspaso del ecuatoriano entre 5 y 7 millones de dólares.
  • El Middlesbrough lidera la puja al ser el único en igualar las cifras económicas solicitadas.
