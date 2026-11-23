El futuro de Alexander Domínguez podría estar en este equipo para trabajar en el cuerpo técnico.

El futuro de Alexander Domínguez es una duda total después de que se especulara con tres opciones: el retiro, renovar con Liga de Quito o mudarse a un nuevo equipo. Y ahora aparece otra opción, trabajar en el cuerpo técnico.

De acuerdo a la revelación de Sebastián Aconda, Alexander Domínguez podría quedarse en Liga de Quito. El arquero estaría muy cerca de renovar su contrato pese a que va a seguir siendo suplente, pero también con una opción para su final de carrera.

Sin embargo, no solo está la opción de renovar com Liga de Quito, también el histórico portero se podría vincular al club para la temporada 2028 al cuerpo técnico. Con eso, “Dida” comenzaría su carrera trabajando en los cuerpos técnicos.

El portero podría repetir el camino de otro conocido de Liga de Quito como Adrián Gabbarini, quien también renovó por 1 año más y luego llegó al cuerpo técnico. Ahora la decisión final estaría en manos de Alexander Domínguez.

Alexander Domínguez podría renovar con Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

En esta temporada, y en los últimos 2 años, Domínguez apenas ha sido titular con Liga de Quito. El portero ya entró en la fase de recambio y dejó su puesto para Gonzalo Valle, quien es titular y hasta convocado a la Selección de Ecuador.

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Los equipos interesados en Alexander Domínguez

En todo lo que va de temporada, Alexander Domínguez apenas ha jugado con Liga de Quito un total de 7 partidos entre todas las competencias. Recibió 4 goles y dejó su arco en 0 en otras 4 oportunidades. Su contrato original vence ahora a finales de diciembre.

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