Barcelona SC le debe más de 200.000 dólares a Brian Oyola y Antonio Álvarez reaparece con este mensaje

Este sábado 3 de octubre de 2026 se confirmó que Barcelona SC le debe a Brian Oyola más de 200.000 dólares, tras su polémica salida. Hoy un tribunal le dio la razón al jugador, y en medio de la polémica, reaparece Antonio Álvarez con un contundente mensaje.

Antonio Álvarez está exiliado de Ecuador y con una orden de captura por tráfico de combustible. Sin embargo, el ex presidente de Barcelona SC está muy pendiente de las redes sociales y del club y ahora mandó un mensaje por el caso de Brian Oyola.

“Bryan Oyola se fue de Barcelona SC al Club Bolívar. Existe una trazabilidad en la que Bolívar consulta sobre su situación contractual y Barcelona SC responde que Oyola era jugador del club y que debía presentarse a los entrenamientos”, empezó explicando Álvarez.

Por otro lado, el ex presidente fue contundente y reveló que esto es una negligencia de la actual dirigencia torera. “Esta demanda, nunca debió llegar a este punto. Aquí existe una negligencia tremenda por parte de quienes están administrando el club. O se durmieron y no hicieron las gestiones con la responsabilidad que correspondía, o hay mano negra. Así de sencillo”, escribió.

El mensaje de Antonio Álvarez en el caso Barcelona SC. (Foto: Captura de pantalla)

Además, Álvarez reveló que los amarillos tienen una fuerte opción para pelear por esta demanda. “Barcelona SC tiene argumentos y documentación para defenderse y debe pelear esta demanda, no se debe pagar 1 centavo“, terminó en su mensaje el ex presidente.

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Los números de Brian Oyola en Barcelona SC

Con Barcelona SC, Brian Oyola llegó a jugar un total de 66 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 9 asistencias. Estuvo en cancha poco más de 3.000 minutos.

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