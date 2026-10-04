Dónde ver EN VIVO y gratis Ecuador vs. Panamá HOY por amistoso internacional

La Selección de Ecuador enfrentará a Panamá en la madrugada del martes y hay dos opciones para verlo en vivo y gratis.

La Selección de Ecuador afrontará este martes su último partido de la gira por Asia cuando se mida ante Panamá por el tercer puesto de la Copa Kirin. El encuentro marcará una nueva oportunidad para que Marcelo Gallardo siga probando variantes en la Tricolor.

¿Dónde ver Ecuador vs. Panamá por la fecha FIFA?

En Ecuador, el partido podrá verse por Teleamazonas, la misma señal que transmitió el duelo entre Japón y Ecuador del pasado 1 de octubre. En Panamá, el encuentro será transmitido por RPC Televisión (Canal 4) y el canal de YouTube de RPC Deportes, mientras que en Japón estará disponible por el canal de YouTube de TV Asahi Sports.

Para este compromiso, Gallardo prepara un equipo con algunos cambios respecto al partido anterior. El técnico argentino aprovechará el amistoso para seguir observando jugadores y definir alternativas de cara a los próximos desafíos de Ecuador.

El partido se disputará en el Estadio Nacional de Tokio, en lo que será el último compromiso de Ecuador durante esta gira. Ese mismo día también se jugará la final de la Copa Kirin entre Japón y Nueva Zelanda.

Ecuador jugará por el tercer lugar después de quedar eliminado en las semifinales mediante una tanda de penales. La organización del torneo estableció que los equipos derrotados en esa instancia disputarían el partido por el tercer puesto.

Probable alineación de Ecuador:

Gonzalo Valle; José Hurtado, Leonardo Realpe, Félix Torres, Fricio Caicedo; Denil Castillo, Jordy Alcívar, Jeremy Sarmiento; Alan Minda, Anthony Valencia, Jordy Caicedo.