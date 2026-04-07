Always Ready vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa el partido por la Copa Libertadores?

Liga de Quito debuta en la Copa Libertadores 2026 y le toca una complicada “parada” en este estreno. El equipo ecuatoriano tendrá que jugar en El Alto a más de 4 mil metros de altura. Aunque está acostumbrado a la altura por jugar en Quito, esta sede lo supera.

¿Qué canal pasa el partido de Always Ready vs Liga de Quito?

El partido de Always Ready vs Liga de Quito comenzará desde las 19H00 (EC) y se podrá ver por esta señal:

ESPN 7 y Disney+.

¿No se podrá ver gratis por Pluto TV?

No, la CONMEBOL confirmó que el partido solo se podrá ver por ESPN y Disney+ para Ecuador y Bolivia.

Liga de Quito vienen en un espiral de malos resultado y de una crisis que se está “desatando” a la interna. El club perdió el pasado viernes ante Barcelona SC en su casa, sumando su segunda derrota ante este rival en su estadio en un total de 29 años.

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Los millones que reparte la Copa Libertadores

La CONMEBOL también confirmó que para esta edición de la Copa Libertadores el ganador de cada partido se llevará un premio económico de 340.000 dólares. Además, el equipo que llegue a ganar el trofeo (como lo hizo LDU en 2008) se llevará un premio cercano a los 25 millones de dólares.