Este lunes 27 de abril de 2026 se reveló que Antonio Valencia tiene un “nuevo trabajo” para el Mundial 2026. El histórico de la Selección de Ecuador sí estará en la Copa del Mundo, y cumplirá un rol muy nuevo para su carrera en los últimos años.

En sus cuentas oficiales, Telemundo reveló que tendrá un importante equipo de “expertos” para el Mundial 2026. En este grupo figura Antonio Valencia, el ‘Toño’ será comentarista invitado por la cadena para analizar la Copa del Mundo en los meses de junio y julio.

Con este nuevo reto, Antonio Valencia inicia un nuevo camino en su carrera, el ‘Toño’ ha sido dirigente deportivo y hace pocos años también fue entrenador de su equipo AV25. El referente e histórico de la Selección de Ecuador también buscó la dirigencia de FEF hace pocos años.

A Antonio Valencia lo acompañan otras grandes figuras del fútbol mundial como José Pekerman, Guti, Andrés Guardado y Julio César Dely Valdés. Con este gran equipo fue anunciado el ex jugador de la Selección de Ecuador, para comenzar este nuevo reto.

Antonio Valencia estará en el Mundial 2026 en un nuevo rol. (Foto: Captura de pantalla)

Antonio Valencia es una de las grandes leyendas del fútbol ecuatoriano, y para muchos el mejor jugador de la historia del país. El mítico número 25 disputó 2 mundiales con la Selección de Ecuador, en el 2006 siendo una gran figura, y en 2014 saliendo con una polémica expulsión en el último partido.

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Los números de Antonio Valencia con la Selección de Ecuador

Con la camiseta de la Selección de Ecuador, Antonio Valencia llegó a jugar un total de 99 partidos entre todas las competencias y en toda su carrera. El ‘Toño’ marcó 11 goles y dio 20 asistencias. Sin embargo, nunca pudo ganar un campeonato con ‘La Tri’.

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