Piero Hincapié no jugará los cuartos de la Champions League por lesión: esto es lo que se sabe

Piero Hincapié empieza a ser un tema de preocupación para los hinchas de Arsenal y también de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026. El jugador ecuatoriano se lesionó en el partido amistoso de ‘La Tri’ con Marruecos y desde entonces todas las alarmas están encendidas.

Ya este fin de semana se perdió el partido ante Southampton, donde Arsenal quedó eliminado en la FA Cup. Se notó la ausencia del ecuatoriano en el once inicial y ahora que llega el partido de Champions League, el futbolista vuelve a quedar fuera.

Arsenal no podrá contar con tres jugadores para la ida de los cuartos de final de la Champions League: Bukayo Saka, Jurrien Timber y Piero Hincapié. Todos con lesiones musculares, y sin comunicado oficial o tiempo estimado de regreso a las canchas.

De Piero Hincapié se supo que su dolencia es en el tendón de la corva y Arsenal está analizando todas las opciones. Esta zona noble ya dio problemas a los ‘Gunners’ y tuvo a dos jugadores como Gabriel y Saka pasando por el quirófano y perdiéndose hasta 3 meses de competencia.

Piero Hincapié era titular absoluto con Arsenal. (Foto: GettyImages)

Se esperan nuevas actualizaciones del estado de Piero Hincapié en las próximas horas. Pero el ecuatoriano no entrena con el resto del grupo y por ende también estaría descartado para jugar el próximo fin de semana ante Bournemouth, en un partido clave por la pelea de la Premier League.

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¿A qué hora juega Arsenal contra Sporting por la Champions League?

El partido de Arsenal contra Sporting por la Champions League comenzará desde las 14H00 (EC). Los aficionados podrán seguir el encuentro por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Hincapié está cedido en Arsenal hasta final de temporada, aunque el ecuatoriano será comprado al término de la misma, ya está viviendo su segunda lesión muscular con los ‘Gunners’. El tricolor luchó para ganarse el puesto como lateral y ahora lo perdió.

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En síntesis:

Piero Hincapié se lesionó el tendón de la corva durante un amistoso contra Marruecos.

se lesionó el durante un amistoso contra Marruecos. Arsenal descarta a Hincapié para el partido de Champions League contra Sporting de Lisboa.

contra Sporting de Lisboa. El defensa ecuatoriano se perdió el duelo ante Southampton por la eliminación en FA Cup.