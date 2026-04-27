Luis Fragozo es uno de los mejores jugadores de Emelec en esta temporada y tras su gol ante Liga de Quito, se ha convertido en una estrella en el ‘Bombillo’. Sin embargo, el joven jugador se podría marchar casi “gratis” del equipo eléctrico en cualquier momento.

Fragozo apenas cumplió 16 años hace pocas semanas, por lo cual, el joven jugador de Emelec todavía no firma un contrato profesional con el club y podría “repetirse” con él, la salida que tuvo Diogo Bagüí, hace pocos meses a finales de 2025.

Desde la directiva de Emelec ya estarían trabajando para ofrecerle a Fragozo un contrato profesional. El joven jugador puede firmarlo ya, pero este no debe ser mayor a 3 años por su edad. Si el jugador, por medio de su representante, decide salir sí podría irse en cualquier momento.

Por lo cual, si Luis Fragozo decide irse de Emelec en estos momentos, al igual que con Diogo Bagüí, el club no recibiría una gran cifra por su venta, sino que apenas le pagarían lo que corresponde a los derechos federativos por la formación del jugador, y esa cifra está muy lejos de los valores de una transferencia.

Por otro lado, Christian Noboa, presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec, comentó que en la interna no están tratando de apurar a Fragozo y esperan que todo se vaya dando para él. El joven jugador apenas jugó su primer partido como titular con el ‘Bombillo’ en el año.

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Los números de Fragozo en este 2026 con Emelec

Luis Fragozo ha jugado con Emelec un total de 7 partidos en este 2026, donde ya ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Sin embargo, el crack le ha “representado” 6 puntos para Emelec, puesto que, en el encuentro ante Técnico Universitario también provocó un penal.

Los equipos que buscarían a Luis Fragozo

Son varios los clubes de Europa que buscan el fichaje de Luis Fragozo. El ecuatoriano ha sonado para clubes de la Premier League y de Alemania, pero todavía está muy lejos de realizarse cualquier intención de compra.

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En síntesis:

Luis Fragozo , de 16 años , aún no firma un contrato profesional con Emelec .

, de , aún no firma un contrato profesional con . El volante suma 7 partidos y 1 gol durante la temporada 2026 .

y durante la temporada . Clubes de la Premier League y Alemania muestran interés por el fichaje de Fragozo.