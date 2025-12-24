Es tendencia:
logotipo del encabezado
Ángel Mena

Ángel Mena cambiaría de club nuevamente ¿se queda en LigaPro?

Ángel Mena tuvo un año positivo en Orense SC y nuevamente el volante ecuatoriano cambiaría de equipo para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Ángel Mena cambiaría de club nuevamente ¿se queda en LigaPro?
Ángel Mena cambiaría de club nuevamente ¿se queda en LigaPro?

Ángel Mena cerró su primer año con el Orense SC siendo titular y de cara al 2026 podría haber otra vez un cambio de equipo. El volante ecuatoriano tendría nuevo club en LigaPro.

El periodista Andrés Caguana señala que Emelec tendría todo arreglado para el regreso de Ángel Mena para el 2026. El volante habría bajado sus aspiraciones económicas para regresar.

Con esto la directiva de Jorge Guzmán tendría de regreso a Miller Bolaños y Ángel Mena para la próxima temporada. Los dos últimos tricampeones se juntaría nuevamente.

Queda restar si la vuelta de Mena se da en condiciones económicas normales o si, al igual que con Bolaños, se firma un preacuerdo pendiente de si el club podrá o o no cumplir sus haberes.

Ángel Mena tiene aún contrato vigente con Orense hasta diciembre 2026 por lo que también Emelec tendrá que pagar un valor para que el club machaleño lo libere.

En Orense gana cerca de 30 mil dólares mensuales, y para llegar a Emelec habría reducido su salario en una tercera parte, adaptándose a la situación delicada del club.

Publicidad
Ángel Mena dejó Emelec en el 2018. Foto: Getty

Ángel Mena dejó Emelec en el 2018. Foto: Getty

Álex Arce sorprendería a todos y volvería a LigaPro

ver también

Álex Arce sorprendería a todos y volvería a LigaPro

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

Encuesta

¿Dónde debería jugar Ángel Mena en el 2026?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En resumen

  • Emelec tendría todo arreglado para concretar el regreso del volante Ángel Mena en 2026.
  • Mena reduciría su salario de 30 mil dólares mensuales a una tercera parte para firmar.
  • El jugador mantiene un contrato vigente con Orense SC hasta el mes de diciembre 2026.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Sorpresa total: Grande de Ecuador iría por el fichaje de Radamel Falcao
Fútbol de Ecuador

Sorpresa total: Grande de Ecuador iría por el fichaje de Radamel Falcao

Fue vinculado con amaño de partidos, está sin equipo, y un grande de LigaPro quiere a David Cabezas
Fútbol de Ecuador

Fue vinculado con amaño de partidos, está sin equipo, y un grande de LigaPro quiere a David Cabezas

Flamengo ofertó por figura de LigaPro ¿se va con Gonzalo Plata?
Fútbol de Ecuador

Flamengo ofertó por figura de LigaPro ¿se va con Gonzalo Plata?

Brasil y Europa se pelean por el fichaje de Edwin Cetré
Fútbol de Ecuador

Brasil y Europa se pelean por el fichaje de Edwin Cetré

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo