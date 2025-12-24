Ángel Mena cerró su primer año con el Orense SC siendo titular y de cara al 2026 podría haber otra vez un cambio de equipo. El volante ecuatoriano tendría nuevo club en LigaPro.
El periodista Andrés Caguana señala que Emelec tendría todo arreglado para el regreso de Ángel Mena para el 2026. El volante habría bajado sus aspiraciones económicas para regresar.
Con esto la directiva de Jorge Guzmán tendría de regreso a Miller Bolaños y Ángel Mena para la próxima temporada. Los dos últimos tricampeones se juntaría nuevamente.
Queda restar si la vuelta de Mena se da en condiciones económicas normales o si, al igual que con Bolaños, se firma un preacuerdo pendiente de si el club podrá o o no cumplir sus haberes.
Ángel Mena tiene aún contrato vigente con Orense hasta diciembre 2026 por lo que también Emelec tendrá que pagar un valor para que el club machaleño lo libere.
En Orense gana cerca de 30 mil dólares mensuales, y para llegar a Emelec habría reducido su salario en una tercera parte, adaptándose a la situación delicada del club.
Ángel Mena dejó Emelec en el 2018. Foto: Getty
Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026
Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.
