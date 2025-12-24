Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Álex Arce sorprendería a todos y volvería a LigaPro

El delantero paraguayo Álex Arce tiene otra vez opciones de regresar al fútbol ecuatoriano para el 2026 tras dejar Liga de Quito.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Álex Arce sorprendería a todos y volvería a LigaPro Foto: Getty
Álex Arce sorprendería a todos y volvería a LigaPro Foto: Getty

El mercado de pases del 2026 ya está por arrancar en LigaPro y el delantero paraguayo Álex Arce vuelve a ser protagonista de rumores. Dejó Liga de Quito en este 2025 y ahora lo ponen de vuelta en Ecuador.

Barcelona SC lo tendría en carpeta para la siguiente temporada en reemplazo de Octavio Rivero. El delantero uruguayo tiene un pie afuera de los ‘toreros’ debido a las ofertas y a la situación del club.

La salida del uruguayo dejaría cerca de 3 millones de dólares, cifra que cubriría de sobra la compra de Arce, hoy en Independiente Rivadavia de la primera de Argentina.

El ex goleador de Liga de Quito tendría la posibilidad de jugar Copa Libertadores con su club luego de haberse coronado campeón de la Copa Argentina vía penales hace pocas semanas.

Álex Arce dejó Liga de Quito por motivos personales pese a ser el titular, su nivel incluso lo llevó a la Selección de Paraguay llamado por Gustavo Alfaro en Eliminatorias.

Los números de Álex Arce en Liga de Quito

Como jugador de Liga de Quito, Álex Arce jugó un total de 65 partidos entre todas las competencias. Marcando 42 goles y dando 8 asistencias. El delantero sumó en cancha más de 5.000 minutos siendo su primer año uno de los más espectaculares en la historia del fútbol ecuatoriano.

Publicidad
Liga de Quito se llevaría tres descartes de Barcelona

ver también

Liga de Quito se llevaría tres descartes de Barcelona

Álex Arce – Liga de Quito. Foto: Getty.

Álex Arce – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen

  • Barcelona SC tiene en carpeta el fichaje del paraguayo Álex Arce para la temporada 2026.
  • La posible venta de Octavio Rivero dejaría 3 millones de dólares para financiar la contratación.
  • Álex Arce registró un récord de 42 goles en 65 partidos durante su paso por Ecuador.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Liga de Quito se llevaría tres descartes de Barcelona
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito se llevaría tres descartes de Barcelona

Carlos Gruezo dejó Liga de Quito y ya tiene nuevo equipo para el 2026
Fútbol de Ecuador

Carlos Gruezo dejó Liga de Quito y ya tiene nuevo equipo para el 2026

Tiago Nunes recibió dos ofertas y eligió su equipo para el 2026 ¿se va de Liga de Quito?
Fútbol de Ecuador

Tiago Nunes recibió dos ofertas y eligió su equipo para el 2026 ¿se va de Liga de Quito?

Luis Díaz termina el año encima de Messi y CR7
Bundesliga

Luis Díaz termina el año encima de Messi y CR7

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo