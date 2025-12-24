El mercado de pases del 2026 ya está por arrancar en LigaPro y el delantero paraguayo Álex Arce vuelve a ser protagonista de rumores. Dejó Liga de Quito en este 2025 y ahora lo ponen de vuelta en Ecuador.

Barcelona SC lo tendría en carpeta para la siguiente temporada en reemplazo de Octavio Rivero. El delantero uruguayo tiene un pie afuera de los ‘toreros’ debido a las ofertas y a la situación del club.

La salida del uruguayo dejaría cerca de 3 millones de dólares, cifra que cubriría de sobra la compra de Arce, hoy en Independiente Rivadavia de la primera de Argentina.

El ex goleador de Liga de Quito tendría la posibilidad de jugar Copa Libertadores con su club luego de haberse coronado campeón de la Copa Argentina vía penales hace pocas semanas.

Álex Arce dejó Liga de Quito por motivos personales pese a ser el titular, su nivel incluso lo llevó a la Selección de Paraguay llamado por Gustavo Alfaro en Eliminatorias.

Los números de Álex Arce en Liga de Quito

Como jugador de Liga de Quito, Álex Arce jugó un total de 65 partidos entre todas las competencias. Marcando 42 goles y dando 8 asistencias. El delantero sumó en cancha más de 5.000 minutos siendo su primer año uno de los más espectaculares en la historia del fútbol ecuatoriano.

