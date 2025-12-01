Emelec intentará nuevamente el regreso de Ángel Mena para el 2026, luego de haberlo buscado este año, sin embargo reportan que otro grande de Ecuador podría meterse. El volante tendría que rechazar una oferta económica superior para volver a los azules.

Según medios guayaquileños, Liga de Quito también está interesado en el volante hoy en Orense SC. Los machaleños firmaron a Mena por dos temporadas, quedando una aún por lo que debe haber negociaciones entre clubes.

Los ‘albos’ también quisieron a Mena antes de que este llegue a Orense, lo que decantó al ex León y Pachuca fue que le ofertaron dos años de contrato. A sus 37 años de edad jugó 26 partidos en el año, siendo baja solo por suspensión o lesiones.

Orense está clasificado a torneos internacionales para el próximo año y quieren contar con Ángel Mena por lo que deberán ofrecer una suma importante para sacarlo de Machala.

En lo salarial, Ángel Mena pediría 30 mil dólares mensuales tanto a Emelec como a Liga de Quito para que se de el traspaso. Emelec también negocia por Miller Bolaños y Fernando Gaibor.

Los fichajes de Emelec para esta LigaPro

Emelec anunció a varios fichajes para esta segunda mitad de la LigaPro. El club concretó la llegada de jugadores como Luis Caicedo, Justin Cuero, José Francisco Cevallos, Christian Cueva, entre otros jugadores.

Ángel Mena fue campeón con Emelec en cuatro ocasiones. Foto: Getty.

