Los hinchas de Boca Juniors explotan contra Enner Valencia, tras su partido ante Vasco: “Malo…”

La hinchada de Boca no duda y cuestiona a Enner Valencia por su mal partido en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Este martes 13 de octubre de 2026 no fue el mejor día para Enner Valencia usando los colores de Boca Juniors. El delantero ecuatoriano inició como titular en la semifinal de Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama, pero no pudo ayudar a su equipo.

El delantero ecuatoriano se mostró mejor desde lo físico, pero no alcanzó también por el juego muy estéril de Boca. No obstante, en redes sociales, los hinchas también se fueron contra el ecuatoriano. Cuestionaron su nivel y sus cualidades.

“Qué malo es Enner Valencia“. “Valencia no puede jugar nunca más en Boca es increíble lo malo que es”. “Dale no pueden errar tantos goles lo de Valencia es impresentable“. “Enner valencia volvió a lo que era“. “Sácalo a Valencia”, fueron algunos de los cuestionamientos

Algunos de los comentarios contra Enner Valencia. (Captura de pantalla)

Algunos de los comentarios contra Enner Valencia. (Captura de pantalla)

Algunos de los comentarios contra Enner Valencia. (Captura de pantalla)

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La hinchada de Boca Juniors no quedó nada contenta, porque Enner no pudo marcar un gol salvador como en otros momentos. Además, falló una clara cuando decidió no barrerse en el área a un pase cruzado, aunque la pelota le había quedado muy lejos.

¡MILAGRO EN EL ÁREA DE VASCO! BLANCO ARMÓ UN JUGADÓN, TIRÓ EL CENTRO Y MERENTIEL, VALENCIA Y FLORES PUDIERON EMPUJARLA.



📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/K7yQBuR2aY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

¿Cuándo se juega la vuelta de Boca Juniors vs Vasco Da Gama?

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco Da Gama se jugará el próximo martes, 20 de octubre de 2026. El encuentro todavía no tiene estadio para jugarse, pero el partido se podrá ver por ESPN y también Disney+.

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En síntesis: