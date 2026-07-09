Antes de jugar el Clásico del Astillero vs Barcelona SC, la FIFA sanciona a Emelec

La FIFA sancionó de manera contundente a Emelec a poco de jugar el Clásico del Astillero. Solo malas noticias en el club azul.

Este domingo 12 de julio de 2026 se juega el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec. No obstante, a horas de ese partido para los azules, el club eléctrico recibió otra muy mala noticia de la FIFA. Nuevamente, el ‘Bombillo’ fue sancionado.

Ya es una habitual costumbre que Emelec reciba sanciones de la FIFA, aunque el club había saneado esto hace semanas, ahora llega un nuevo castigo. El ‘Bombillo’ ya acumula 4 sanciones en el sistemas de la FIFA, la última publicada hace pocas horas.

Estas sanciones no impiden que Emelec pueda jugar el Clásico del Astillero, pero sí impiden que el club azul pueda inscribir a sus nuevos fichajes, lo cual es una evidente desventaja porque el ‘Bombillo’ viene haciendo contrataciones que aún no podrán debutar.

Emelec tiene que pagar estas sanciones para inscribir a sus nuevos fichajes y seguir reforzando el equipo para este segundo semestre. Ya se demostró que con el equipo que tiene actualmente el club eléctrico no le alcanzó para pelear en la LigaPro.

Emelec enfrentará a Barcelona SC en el Clásico del Astillero. (Foto: Imago)

El ‘Bombillo’ también llega con un contexto desfavorable en este Clásico del Astillero, puesto que, diferentes informes revelan que algunos jugadores no habrían cobrado su salario. La situación económica viene siendo precaría en el ‘Bombillo’ desde hace varios años.

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¿A qué hora y cuándo se jugará el Clásico del Astillero?

El Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC se jugará desde las 18H10 este domingo, 12 de julio de 2026. Puede ser la última vez que ambos equipos se enfrenten en el año, si no terminan ambos en puestos del primer hexagonal de la tabla de posiciones.

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