El Brentford confirmó los motivos para ceder a Darwin Guagua a un equipo de tercera división.

Darwin Guagua fue comprado para “ir a la Premier League“, pero la realidad es que estaría muy lejos de jugar en Inglaterra al menos durante este primer año. No obstante, ahora fue desde el mismo Brentford donde se aclaró los motivos para prestarlo.

En un comunicado oficial, el Brentford anunció el fichaje de Darwin Guagua con las siguientes palabras: “Nos complace confirmar la firma del joven internacional ecuatoriano Darwin Guagua procedente del Independiente del Valle, sujeto a la autorización internacional”, comenzó el club en su comunicado.

Por otro lado, el equipos de ‘Las Abejas’ también confirmó el motivo para mandar al ecuatoriano a jugar en la tercera de España: “El mediocampista se une a Brentford B y se dirigirá cedido al Mérida AD para la temporada 2026/27, sujeto a la obtención de una visa de trabajo”, sentenció el club.

La idea es que Guagua complete en España el tiempo necesario para tener una visa de trabajo y poder jugar en Inglaterra. De ahí que, incluso el jugador sea registrado como futbolista del equipo B del Brentford.

Guagua fue uno de los principales protagonistas del fútbol ecuatoriano con Beccacece en la Selección de Ecuador. El entrenador argentino decidió hacerlo debutar en un partido de Eliminatorias ante Chile, cuando todavía ni siquiera había jugado en la primera división de Ecuador.

Publicidad

El valor de mercado de Darwin Guagua

Ahora mismo, Guagua tiene un valor de mercado de 2 millones de dólares. El ecuatoriano podría aumentar esta cifra en los siguientes años en Europa y dependiendo de su rendimiento, el futbolista podría volver a jugar con la Selección de Ecuador.

Encuesta¿Hizo bien Guagua en irse de IDV? ¿Hizo bien Guagua en irse de IDV? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: