¡Última hora! Nueva selección iría por Marcelo Gallardo, mientras Ecuador no se apura

Marcelo Gallardo interesa a la Selección de Ecuador, pero ‘La Tri’ no se apura después del Mundial 2026 y ahora un nuevo equipo aparece en planes de contratar a este entrenador. Justamente, Ecuador podría pasar de tenerlo a poderlo enfrentar.
De acuerdo a la información que trasciende desde Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol también estaría evaluando la posibilidad de contratar a Gallardo. El estratega argentino está libre en el mercado y no deja de sonar para diferentes equipos.
Ahora si la FEF no se apura y si realmente lo quiere, ‘La Tri’ podría perderlo de manera definitiva e incluso enfrentarlo en Eliminatorias. Aparte de Colombia, equipos como Chile y Uruguay también han sido relacionadas para el futuro del DT.
La Selección de Ecuador terminó el ciclo de Beccacece y ahora nuevamente se decantaría por un entrenador extranjero que finalmente les ayude a dar ese “salto de calidad” que viene buscando el equipo ecuatoriano desde que terminó el Mundial de 2022.
Gallardo se mete en planes de la Selección de Colombia. (Foto: GettyImages)
Por otro lado, en el futuro de Marcelo Gallardo ahora mismo solo se considera la chance de llegar a una selección. El entrenador tuvo un largo paso por River Plate y por eso es que ahora quiere dar el paso a dirigir una Selección y probar su suerte en este nivel.
Todos los entrenadores que suenan para Ecuador
La Selección de Ecuador ahora mismo está siguiendo a varios entrenadores para comenzar un proyecto. De momento, los principales candidatos para asumir en ‘La Tri’ son:
- Marcelo Gallardo
- Reinaldo Rueda
- Miguel Ángel Ramírez
- Álex Aguinaga
Encuesta¿Si fueras Marcelo Gallardo con qué selección firmarías?
¿Si fueras Marcelo Gallardo con qué selección firmarías?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- La Selección de Colombia evalúa contratar al director técnico Marcelo Gallardo.
- El estratega Marcelo Gallardo se encuentra actualmente libre en el mercado internacional.
- El entrenador Sebastián Beccacece terminó de manera oficial su ciclo en Ecuador y por eso interesa Gallardo.