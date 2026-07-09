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¡Última hora! Nueva selección iría por Marcelo Gallardo, mientras Ecuador no se apura

Gallardo podría rechazar a Ecuador, por esta nueva selección interesada en su contratación

El nuevo equipo que quiere a Marcelo Gallardo y que podría quitárselo a Ecuador
© GettyImages/ Edit BVEl nuevo equipo que quiere a Marcelo Gallardo y que podría quitárselo a Ecuador

Marcelo Gallardo interesa a la Selección de Ecuador, pero ‘La Tri’ no se apura después del Mundial 2026 y ahora un nuevo equipo aparece en planes de contratar a este entrenador. Justamente, Ecuador podría pasar de tenerlo a poderlo enfrentar.

De acuerdo a la información que trasciende desde Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol también estaría evaluando la posibilidad de contratar a Gallardo. El estratega argentino está libre en el mercado y no deja de sonar para diferentes equipos.

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Ahora si la FEF no se apura y si realmente lo quiere, ‘La Tri’ podría perderlo de manera definitiva e incluso enfrentarlo en Eliminatorias. Aparte de Colombia, equipos como Chile y Uruguay también han sido relacionadas para el futuro del DT.

La Selección de Ecuador terminó el ciclo de Beccacece y ahora nuevamente se decantaría por un entrenador extranjero que finalmente les ayude a dar ese “salto de calidad” que viene buscando el equipo ecuatoriano desde que terminó el Mundial de 2022.

Gallardo se mete en planes de la Selección de Colombia. (Foto: GettyImages)

Gallardo se mete en planes de la Selección de Colombia. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, en el futuro de Marcelo Gallardo ahora mismo solo se considera la chance de llegar a una selección. El entrenador tuvo un largo paso por River Plate y por eso es que ahora quiere dar el paso a dirigir una Selección y probar su suerte en este nivel.

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La Selección de Ecuador ahora mismo está siguiendo a varios entrenadores para comenzar un proyecto. De momento, los principales candidatos para asumir en ‘La Tri’ son:

  • Marcelo Gallardo
  • Reinaldo Rueda
  • Miguel Ángel Ramírez
  • Álex Aguinaga

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En síntesis:

  • La Selección de Colombia evalúa contratar al director técnico Marcelo Gallardo.
  • El estratega Marcelo Gallardo se encuentra actualmente libre en el mercado internacional.
  • El entrenador Sebastián Beccacece terminó de manera oficial su ciclo en Ecuador y por eso interesa Gallardo.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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