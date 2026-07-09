¡Última hora! Nueva selección iría por Marcelo Gallardo, mientras Ecuador no se apura

Gallardo podría rechazar a Ecuador, por esta nueva selección interesada en su contratación

Marcelo Gallardo interesa a la Selección de Ecuador, pero ‘La Tri’ no se apura después del Mundial 2026 y ahora un nuevo equipo aparece en planes de contratar a este entrenador. Justamente, Ecuador podría pasar de tenerlo a poderlo enfrentar.

De acuerdo a la información que trasciende desde Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol también estaría evaluando la posibilidad de contratar a Gallardo. El estratega argentino está libre en el mercado y no deja de sonar para diferentes equipos.

Ahora si la FEF no se apura y si realmente lo quiere, ‘La Tri’ podría perderlo de manera definitiva e incluso enfrentarlo en Eliminatorias. Aparte de Colombia, equipos como Chile y Uruguay también han sido relacionadas para el futuro del DT.

La Selección de Ecuador terminó el ciclo de Beccacece y ahora nuevamente se decantaría por un entrenador extranjero que finalmente les ayude a dar ese “salto de calidad” que viene buscando el equipo ecuatoriano desde que terminó el Mundial de 2022.

Gallardo se mete en planes de la Selección de Colombia. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, en el futuro de Marcelo Gallardo ahora mismo solo se considera la chance de llegar a una selección. El entrenador tuvo un largo paso por River Plate y por eso es que ahora quiere dar el paso a dirigir una Selección y probar su suerte en este nivel.

Publicidad

Todos los entrenadores que suenan para Ecuador

La Selección de Ecuador ahora mismo está siguiendo a varios entrenadores para comenzar un proyecto. De momento, los principales candidatos para asumir en ‘La Tri’ son:

Marcelo Gallardo

Reinaldo Rueda

Miguel Ángel Ramírez

Álex Aguinaga

Encuesta¿Si fueras Marcelo Gallardo con qué selección firmarías? ¿Si fueras Marcelo Gallardo con qué selección firmarías? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

La Selección de Colombia evalúa contratar al director técnico Marcelo Gallardo .

. El estratega Marcelo Gallardo se encuentra actualmente libre en el mercado internacional.

se encuentra actualmente libre en el mercado internacional. El entrenador Sebastián Beccacece terminó de manera oficial su ciclo en Ecuador y por eso interesa Gallardo.