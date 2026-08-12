Antes de jugar en Copa Libertadores: Gustavo Álvarez pidió estos fichajes para Liga de Quito

Antes de jugarse todo por el todo en la Copa Libertadores, Gustavo Álvarez salió a pedir estos fichajes para Liga de Quito.

Liga de Quito no viene con una gran temporada en este 2026, después de ya estar lejos de pelear la LigaPro y con una plantilla que no dio el rendimiento que se esperaba de la misma. Por lo cual, ahora Gustavo Álvarez sorprendió a todos y pidió estos fichajes.

El entrenador no ha podido renovar una plantilla que exclusivamente fue construida por Tiago Nunes. Por lo cual, ahora el DT nuevamente hace un pedido de fichajes para el club pesando en esta serie contra Mirassol aunque solo llegarían para la vuelta.

De acuerdo a la revelación de Stalin Cobeña, Gustavo Álvarez pidió a Liga de Quito reforzar dos posiciones. El DT habría solicitad dos jugadores de élite o dos jugadores menor cartel y precio, pero quiere los fichajes para este segundo semestre.

Ya Álvarez había revelado en rueda de prensa que él quería fichar a jugadores titulares y que eso toma tiempo, pero no descartaba que la contratación se haga. Ahora LDU ya juega los 8vos de ida de la Copa Libertadores y si hay fichajes deberían llegar ya para jugar la vuelta o su vez otra ronda más adelante.

Gustavo Álvarez pidió dos fichajes a Liga de Quito. (Foto: Imago)

Liga de Quito tampoco se ha podido animar a hacer los fichajes que se esperaban para este semestre por lo delicado del contexto de hacerlos. Ningún equipo quiere dejar salir a sus jugadores titulares a mitad de competencia de las Ligas o de otros torneos.

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Los fichajes que suenan para Liga de Quito

De momento, para llegar a reforzar las filas de Liga de Quito suenan fichajes como: Javier Altamirano, Franco Calderón y Justo Giani. Son 3 fichajes extranjeros que fueron los primeros pedidos de Álvarez, no obstante, aún están lejos de ser una realidad.

En síntesis: