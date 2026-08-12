Pacho seguirá su carrera en este equipo, tras ganar la Supercopa de Europa.

William Pacho fue campeón de la Supercopa de Europa por segunda vez en su carrera y ahora el jugador ecuatoriano también ya definió su futuro. El futbolista está lejos de mudarse a otro equipo, pese a rumores, y seguiría jugando en el PSG.

El equipo de Pacho para esta temporada

Aunque sonó para clubes como Real Madrid o FC Barcelona, después de ganar esta Supercopa de Europa se confirmó que William Pacho no dejará el PSG. El jugador ecuatoriano está muy cómodo en Francia y los franceses tampoco tendrían intención de dejarlo.

Por otro lado, hace poco también se reveló que el PSG está trabajando en darle a William Pacho un nuevo contrato. La idea es renovar al jugador ecuatoriano por más años de contrato y mejorar su salario. El futbolista tricolor también estaría muy contento de renovar.

William Pacho ganó la Supercopa de Europa. (Foto: GettyImages)

El central ecuatoriano ahora es el único en la historia del país con dos Champions League y dos Supercopa de Europa. El futbolista ecuatoriano ahora mismo es uno de los jugadores más ganadores a nivel mundial y es el absoluto referente de la Selección de Ecuador.

El sueldo que tendría William Pacho en el PSG

William Pacho ahora mismo en el PSG tiene un salario de 4 millones de dólares y se espera que este aumente en las siguientes temporadas con un nuevo acuerdo de renovación.

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