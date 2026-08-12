Capitán de Barcelona SC sale a desmentir incidentes con César Farías y supuestas agresiones

Revelaron que el DT agredió a un juvenil, pero ahora un mismo referente de Barcelona SC sale a desmentir esa versión.

Este miércoles 12 de agosto se reveló una nueva y gigante polémica en el fútbol ecuatoriano con una presunta agresión de César Farías a un jugador de Barcelona SC. Según Eduardo Erazo el DT lo había puesto contra la paresd y le había dicho “apostador”.

Tras ese duro relato, no faltó casi nada y un referentes de Barcelona SC salió a desmentir aquella versión. Jhonny Quiñónez escribió en una publicación que estos hechos no fueron como tal y que nada de lo revelado por el comunicado sucedió en realidad.

“Se puede cuestionar el trabajo de un entrenador, criticar sus decisiones y analizar sus resultados, pero mentir sobre su conducta, su trabajo o lo que realmente ocurrió es totalmente diferente. Los que estuvimos dentro sabemos perfectamente cómo trabajó, el compromiso que tuvo y la realidad de muchas situaciones que hoy algunos cuentan de una manera que simplemente no corresponde“, escribió Quiñónez en sus cuentas oficiales.

Erazo había revelado que supuestamente César Farías agredió a un juvenil: “Termina un partido, a uno de los jóvenes no le fue bien, César Farías lo agarró del cuello y lo tiró contra una pared y le dijo: ‘Tú eres apostador’“, reveló el periodista.

La publicación de Jhonny Quiñónez. (Captura de pantalla)

“No voy a entrar en una guerra mediática, pero tampoco voy a permitir que se construya una historia falsa a costa de alguien que ya no está para defenderse. Si tienen pruebas, que las presenten. Si no las tienen, deberían tener la responsabilidad y el respeto de no convertir rumores en verdades“, sentenció Jhonny Quiñónez.

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Los números de César Farías con Barcelona SC

Como DT de Barcelona S, César Farías dirigió un total de 35 partidos entre todas las competencias. Sumando 12 victorias, 9 empates y 13 derrotas. Fueros los malos resultados los que condenaron su ciclo como DT y no los presuntos escándalos.

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