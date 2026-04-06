Este lunes 6 de abril de 2026 se dio un gran “bombazo” en el fútbol ecuatoriano después de que se revelara que Antonio Valencia volverá a jugar. El tricolor regresa a las canchas y ahora lo hará en un equipo amateur para jugadores veteranos de la Premier League.

Se ha confirmado que Antonio Valencia es nuevo fichaje del Wythenshawe de la liga de fútbol amateur para veteranos de Inglaterra. El ecuatoriano es toda una leyenda del fútbol inglés tras ser el único tricolor, hasta el momento, en ganar la Premier League.

Valencia también fue capitán del Manchester United y uno de los mejores jugadores del club en la última década. Se retiró por la puerta grande y habitualmente suele ser invitado a jugar con las leyendas del United diferentes partidos.

¿Cuál será el nuevo sueldo de Antonio Valencia?

En la liga de fútbol amateur para veteranos en Inglaterra, los jugadores no perciben un salario. En ocasiones a las leyendas se les suele pagar una cantidad de dinero, pero esto se hace cuando son invitados a jugar diferentes partidos de beneficencia entre otras cosas.

Antonio Valencia jugando con las leyendas del United. (Foto. GettyImages)

Los detalles del nuevo equipo de Antonio Valencia, el Wythenshawe

Wythenshawe es un equipo que viene adoptando un perfil “galáctico” en el fútbol amateur invitando a importantes leyendas a formar parte del equipo con jugadores como Papiss Cissé, Emile Heskey, Danny Drinkwater y Marc Albrighton (Campeones con Leicester) entre otros. Son líderes de su liga y con Antonio Valencia podrían ser campeones.

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