Joao Rojas se lesionó en el pasado partido de Copa Libertadores contra Botafogo. El ecuatoriano abandonó la cancha por un problema en la rodilla y desde entonces se espera su regreso. Aunque ya entrena con el grupo, ahora César Farías confirmó otra noticia.

En rueda de prensa, César Farías reveló que Joao Rojas no está recuperado y el jugador ecuatoriano volverá a las canchas pronto, pero en el equipo no quieren apresurar los tiempos y exponerlo a una lesión aún mucho más grave que lo aleje de las canchas.

“Joao Rojas está en la situación que ustedes saben, se está readaptando, y todavía no pasa a la parte del plantel, pero está bien. Él no es Superman, no es que se recuperó de la lesión y ya. Tiene que llevar un lapso de tiempo correcto, porque apurarlo es perderlo”, comentó el entrenador.

La lesión de Joao Rojas sucedió el pasado 10 de marzo de 2026, por lo cual, el jugador ecuatoriano cumplirá ya 1 mes fuera de las canchas. Con Rojas este tipo de esperas suelen ser un motivo de preocupación para los hinchas, puesto que, entre 2024 y 2025 estuvo más de 1 año lesionado.

Joao Rojas aún no está listo. Farías aclaró que no apresurará su regreso hasta que el futbolista esté al 100% de su capacidad. pic.twitter.com/apPbdl2mQl — Enfocate Ecuador (@enfocateecuador) April 6, 2026

Ahora Joao Rojas está descartado para este partido contra Cruzeiro y es muy probable que el jugador ecuatoriano acabe también fuera del siguiente ante Boca Juniors, que es la próxima semana. Desde Barcelona SC no han dado más detalles de su lesión.

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Los números de Joao Rojas en lo que va de temporada

A diferencia de 2025, Joao Rojas sí pudo comenzar este 2026 jugando. Es más, el extremo en esta temporada recibió el número 10 y la capitanía del club. En lo que va de temporada ha jugado un total de 6 partidos entre todas las competencias y suma más de 400 minutos.

¿A qué hora juega Barcelona SC contra Cruzeiro?

El partido de Barcelona SC contra Cruzeiro de jugará desde las 19H00 (EC). Se espera un estadio Monumental a tope de capacidad. El encuentro se podrá ver por Espn y Disney+.

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En síntesis:

Joao Rojas cumplirá un mes fuera de las canchas tras lesionarse el 10 de marzo.

cumplirá un tras lesionarse el 10 de marzo. El jugador registra 6 partidos y más de 400 minutos jugados en la temporada 2026.

y más de jugados en la temporada 2026. Rojas está descartado contra Cruzeiro y es duda para el próximo partido ante Boca Juniors.