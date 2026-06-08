OFICIAL: la nueva forma para ver gratis los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Se confirmó una nueva forma para ver gratis los partidos de Ecuador en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador ya quedó lista para jugar en el debut mundialista contra la Selección de Costa de Marfil. A menos de 7 días para ese encuentro, ahora se confirmó otra alternativa para ver gratis los partidos de ‘La Tri’ en esta nueva edición del Mundial.

La nueva alternativa para ver gratis a Ecuador en el Mundial 2026

Se confirmó que la nueva alternativa para ver gratis a la Selección de Ecuador y es que Teleamazonas pasará los partidos gratis también en su página web, sumando otra alternativa.

Los canales para ver el Mundial 2026 en Ecuador

Ya con el Mundial 2026 a 3 días de comenzar, estos son los canales para ver los encuentros en Ecuador:

DSports y DGO (104 partidos)

Paramount+ (104 partidos con transmisión de DSports)

Teleamazonas (40 partidos en televisión abierta)

Disney+ (30 partidos)

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Este es el orden de los partidos de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6) a las 18H00

Ecuador vs Curazao (20/6) a las 19H00

Ecuador vs Alemania (25/6) a las 15H00

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En síntesis: