OFICIAL: la nueva forma para ver gratis los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya quedó lista para jugar en el debut mundialista contra la Selección de Costa de Marfil. A menos de 7 días para ese encuentro, ahora se confirmó otra alternativa para ver gratis los partidos de ‘La Tri’ en esta nueva edición del Mundial.
La nueva alternativa para ver gratis a Ecuador en el Mundial 2026
Se confirmó que la nueva alternativa para ver gratis a la Selección de Ecuador y es que Teleamazonas pasará los partidos gratis también en su página web, sumando otra alternativa.
Los canales para ver el Mundial 2026 en Ecuador
Ya con el Mundial 2026 a 3 días de comenzar, estos son los canales para ver los encuentros en Ecuador:
- DSports y DGO (104 partidos)
- Paramount+ (104 partidos con transmisión de DSports)
- Teleamazonas (40 partidos en televisión abierta)
- Disney+ (30 partidos)
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El calendario de Ecuador en el Mundial 2026
Este es el orden de los partidos de Ecuador para el Mundial 2026:
- Costa de Marfil vs Ecuador (14/6) a las 18H00
- Ecuador vs Curazao (20/6) a las 19H00
- Ecuador vs Alemania (25/6) a las 15H00
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En síntesis:
- Teleamazonas transmitirá gratis los partidos de la Selección de Ecuador en su web.
- Un total de 104 partidos del Mundial serán transmitidos por DSports y Paramount+.
- El debut de Ecuador ante Costa de Marfil será el 14 de junio.