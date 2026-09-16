¿Quién es JJ Gabriel? La perla brasileña del Manchester United que se declaró en rebeldía y que buscan tanto Real Madrid como Barcelona

La estrella de apenas 15 años se ha declarado en rebeldía por Manchester United. Le buscan tanto Real Madrid como Barcelona.

El nombre de JJ Gabriel tiene en este momento patas arriba a todo el Reino Unido. Se reporta desde Inglaterra que aquel talento brasileño de 15 años ha decidido no volver a jugar con el Manchester United. Clubes de la talla del Real Madrid o Barcelona esperan por el final de una historia que podría llevarle más pronto que tarde rumbo a LaLiga. Arde la Premier League por el ´Niño Messi’.

Las informaciones llegaron gracias a Ben Jacobs. Se reporta cómo el futbolista de 15 años y máxima promesa del Manchester United quiere irse como agente libre del club. Todo ello incluso después de ser convocado para el partido de Carabao Cup contra el Brighton. El jugador cuenta con ofertas de diferentes gigantes de Europa y ha decidido declararse en rebeldía.

¿Pero quién es JJ Gabriel? Joseph Junior Andreou Gabriel saltó a la fama por sus redes sociales, donde empezó a demostrar todo su talento. Ya cuenta con más de un millón de seguidores en sus plataformas personales e incluso con el mayor contrato deportivo para un adolescente de la mano de sus acuerdos con Nike. Superó a Neymar en su día en este sentido e igualmente llegó a ser presentado en el Manchester United años atrás en pleno regreso de Cristiano Ronaldo y junto a su hijo en una rueda de prensa. Se ha declarado en rebeldía y quiere salir del club.

Es ahí donde surgen tanto el Barcelona como el Real Madrid. Junto a clubes como el Paris Saint-Germain o el Bayern de Múnich, se encuentran más que atentos al futuro de un JJ Gabriel que ha borrado todas sus fotos con el equipo británico y que venía de marcar en los últimos días un triplete por la Champions juvenil jugando contra rivales incluso 4 años más grandes. Dentro de Inglaterra incluso se le apoda desde hace varios meses como el Messi de los Diablos Rojos.

JJ Gabriel ya fue convocado para la pretemporada de Manchester United: GETTY

Por las redes sociales también se puede apreciar cómo JJ Gabriel ya sigue a prácticamente todos los miembros de la plantilla del Real Madrid. Las informaciones de Mario Cortegana en The Athletic confirman las charlas entre el club español y su entorno para intentar quedarse con su fichaje. El hecho de tener 15 años convierte esta trama en un campo minado donde cualquier error puede terminar en diferentes sanciones por parte de la FIFA o la UEFA.

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El “Niño Messi” de Inglaterra

Con apenas 15 años en sus piernas, no es ni mucho menos la primera vez donde JJ Gabriel protagoniza un movimiento de estas dimensiones. Ya ha pasado por las canteras de clubes como Chelsea, Arsenal o West Ham. Su debut a nivel profesional es uno de los grandes objetivos de las diferentes agencias de representación más importantes. Confirman que negocia con el Real Madrid.

El jugador tendría como máxima prioridad unirse al fútbol español. Todo ello siendo todavía solamente un adolescente, pero dejando ya en claro el potencial que tienen sus piernas. Desde su irrupción en redes sociales y medios de comunicación se le señala como el Messi del Reino Unido e igualmente como la mayor promesa de toda Inglaterra de cara a los próximos años.

Datos claves

JJ Gabriel se declaró en rebeldía en el Manchester United para salir libre.

Real Madrid y Barcelona buscan el fichaje de JJ Gabriel para llevarlo a España.

The Athletic confirmó contactos formales entre el entorno de JJ Gabriel y el Real Madrid.