Aseguran que Palmeiras ficharía a un ex Manchester United y Chelsea para la Copa Libertadores ¿qué hay de cierto?

Aseguran que Palmeiras acaba de fichar a un jugador con pasado y campeonato europeo para la Copa Libertadores, sin embargo la información es dudosa.

El Palmeiras de Brasil no quiere que se le vuelva a escapar la Copa Libertadores y siguen sumando refuerzos. Ahora ponen a Jadon Sancho com nuevo refuerzo de Palmeiras, en un rumor que se viralizó rápidamente.

Jadon Sancho estaría cerca de ser nuevo jugador del Palmeiras por las tres próximas temporadas, según el periodista Alfonso Partidor de diario Marca, AS y Mundo Deportivo lo dio a conocer en sus redes sociales. Pese a la emoción de los hinchas del Verdao, la información es falsa.

El futbolista, ex Borussia Dortmund tiene casi imposible, sus 26 años dejar Europa tras haber estado en el Aston Villa la reciente temporada, dónde ganó la Europa League.

Palmeiras enfrentará a Liga de Quito por la siguiente ronda de la Copa Libertadores, la ida en el Allianz Parque. y la vuelta en en la capital ecuatoriana y el inglés era el refuerzo top. En Aston Villa, gana cerca de 12 millones al año, cifra que no es inalcanzable para los brasileños, aún así todo se maneja con cautela.

Palmeiras acaba de vender a Allan al Manchester City por más de 20 millones de euros, cifra que da credibilidad a que podrían fichar a Sancho, sin embargo ninguna fuente fiable lo ha confirmado.

Los otros jugadores de Europa que fueron a jugar a Brasil

El fútbol brasileño vuelve a demostrar que compite con presupuestos europeos, en los últimos años jugadores campeones en Europa como Hulk, Filipe Luis, Arturo Vidal, Memphis Depay, Neymar entre otros, fueron fichados por el Brasileirao.

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🚨🟢 ¡JADON SANCHO, NUEVO JUGADOR DEL PALMEIRAS!



🇧🇷 EXCLUSIVA: Jadon Sancho se convertirá en nuevo futbolista del Palmeiras. El acuerdo está cerrado y el inglés ya tiene decidido su próximo destino.



📝 Sancho firma por 2 temporadas + 1 opcional.#Palmeiras pic.twitter.com/UWtYmTnrBe — Alfonso Partidor (@AlfonsoPartidor) September 1, 2026

Jadon Sancho – Aston Villa. Foto: Getty.

Los partidos de la Copa Libertadores se pueden seguir por Disney+

En resumen

Palmeiras concretó un fichaje bomba al incorporar a un reconocido exfutbolista de Manchester United y Chelsea para afrontar la Copa Libertadores de este 2026.

para afrontar la Copa Libertadores de este 2026. El conjunto brasileño busca dar un golpe de autoridad en el mercado continental , sumando jerarquía y trayectoria europea a su estructura principal.

, sumando jerarquía y trayectoria europea a su estructura principal. La llegada del experimentado jugador potencia la ofensiva del ‘Verdão’, consolidándolo como uno de los máximos candidatos al título sudamericano.