Arsenal comprará a Piero Hincapié y le dejará millones Independiente del Valle

Arsenal hará el pago obligatorio de los 52 millones de euros por el fichaje de Piero Hincapié en junio y no solo el Bayer Leverkusen está pendiente de la operación. Independiente del Valle y Talleres de Córdoba también recibirán una fortuna.

Según explica el abogado especializado en deportes Marcelo Bee Sellares, ambos clubes cobrarán un porcentaje de la plusvalía del precio inicial en el que fue vendido de Talleres al Leverkusen.

Es decir, Independiente del Valle cobrará 3.1 millones de dólares de la plusvalía, mientras que Talleres de Córdoba recibirá 5.7 millones de dólares por su porcentaje.

Hincapié fue cedido al Arsenal sin costo pero con una obligación de compra de 52 millones de euros a ejecutarse en junio. Para los gunners no es ningún inconveniente ya que se ha consolidado como titular tanto central como lateral.

Piero Hincapié podría cerrar la temporada siendo campeón de la Premier League así como otros títulos como la FA Cup y la Champions League. En el Leverkusen también fue campeón de un triplete doméstico.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

En esta temporada con Arsenal, Piero Hincapié lleva un total de 25 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 1 asistencia. El futbolista ha sumado en cancha más de 1.600 minutos.

Piero Hincapié – Arsenal FA Cup. Foto: Getty

