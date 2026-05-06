Los 'Gunners' ficharon a Edwin y Holger Quintero y ahora tomaron una decisión con él.

Arsenal ya tiene a dos jugadores ecuatorianos para el futuro después de que se hizo con el fichaje de los hermano Edwin y Holger Quintero. Ambos jugadores llegarán al club ‘Gunner’ oficialmente cuando cumplan 18 años, pero ahora el club tomó una nueva decisión.

Desde Inglaterra revelan que Arsenal tendría a los hermanos Quintero entrenando con el club por los próximos días hasta el 13 de mayo. Esto para facilitar que los jugadores se puedan adaptar al fútbol de Europa. Los jugadores estuvieron en la semifinal de la Champions League.

Arsenal viene muy pendiente de sus jugadores ecuatorianos y a diferencia de lo que hizo Chelsea con Kendry Páez, el club ya empieza a llevarlos a Inglaterra desde mucho antes de que cumplan 18 años. Los ‘Gunners’ apenas ficharon al primer ecuatoriano de su historia el pasado mes de agosto con la llegada de Piero Hincapié.

Los hermanos Quintero también llamaron la atención en el reciente Sudamericano Sub-17, donde fueron importantes figuras con Ecuador, y estuvieron cerca de ganar el campeonato. Los más seguro es que Arsenal los deje jugar el Mundial a finales de año.

Arsenal fichó a los hermanos Quintero para que lleguen en 2027. (Foto: Arsenal)

Ambos hermanos tienen contrato con Arsenal y a diferencia de otros clubes en Europa, los ‘Gunners’ no tienen otro club “filial” en Europa para prestarlos. Por lo cual, hay grandes probabilidades de que los jugadores se queden en su primer año en Inglaterra.

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Los “errores” de Chelsea con Kendry Páez

Kendry Páez fue la primera gran joya de Ecuador transferida a Europa en los últimos años. Sin embargo, el ecuatoriano no estuvo cerca de Chelsea en los primeros meses a su transferencia, y cuando llegó a Inglaterra fue prestado a Racing de Estrasburgo y ahora está en River Plate.

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