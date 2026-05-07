¿Se burló de Boca Juniors? ‘Pipa’ Benedetto sube una polémica foto tras la victoria de Barcelona SC

Benedetto disfruta la victoria ante Boca Juniors y los primeros 3 puntos de Barcelona SC en esta Copa Libertadores.

Barcelona SC logró una importantísima victoria en la Copa Libertadores después de vencer a Boca Juniors y sumar 3 puntos que hoy son de ilusión para llegar a la siguiente ronda. Ahora el ‘Pipa’ Benedetto sorprendió a todos en redes sociales con esta foto.

El ‘Pipa’ aparece en una foto donde se lo ve levantando los brazos y al arquero de Boca, Javier García, en el suelo y con dolor. Esta foto causó gran furor en redes sociales y diferentes comentarios llegaron para el delantero. El futbolista no salió a jugar el segundo tiempo por lesión.

Benedetto está teniendo una gran temporada en Barcelona SC, pese a que su rendimiento en un comienzo de temporada estuvo en duda. Se ha convertido en un titular fijo para César Farías y en el hombre de ataque de los amarillos en todos los partidos.

Además, el ‘Pipa’ también se proyecta como uno de los líderes del vestuario, después de varios mensajes en los partidos que han mostrado lo importante que es para sus compañeros. El futbolista argentino llegaría para jugar el fin de semana ante IDV.

El ‘Pipa’ subió esta foto a sus cuentas oficiales. (Foto: Captura de pantalla)

Además, para Benedetto no dejaba de ser un partido especial enfrentarse a Boca Juniors en la Copa Libertadores. El delantero avisó que no le celebraría un gol, pero fue muy claro que lo iba a dar todo por Barcelona SC y finalmente ha quedado demostrado.

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Los números de Benedetto con Barcelona SC

En lo que va de temporada, Benedetto ya ha jugado un total de 19 partidos entre todas las competencias. Marcando 5 goles y dando 1 asistencia. Suma en cancha ya más de 1.100 minutos, y pasa uno de los mejores momentos de su carrera en los últimos años.

La tabla de posiciones del grupo de Barcelona SC y Boca Juniors

Tras jugar las 4 fechas, así quedó la tabla de posiciones del grupo D:

Club PJ V E D GF GC DG Pts U. Católica 4 2 1 1 5 4 1 7 Cruzeiro 4 2 1 1 3 2 1 7 Boca Juniors 4 2 0 2 5 3 2 6 Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3

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En síntesis:

Benedetto suma 19 partidos , 5 goles y una asistencia con Barcelona SC esta temporada.

suma , y una asistencia con esta temporada. El delantero argentino superó los 1.100 minutos jugados bajo la dirección de César Farías .

jugados bajo la dirección de . Barcelona SC venció a Boca Juniors sumando tres puntos clave en la Copa Libertadores.