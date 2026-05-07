La UEFA sorprendió a todos y dejó a William Pacho por debajo de este jugador de Arsenal.

William Pacho fue reconocido por la UEFA como el mejor jugador del partido de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich. El central ecuatoriano se mandó un partidazo, pero acabó quedando por debajo de un jugador de Arsenal en una sorpresiva decisión.

En sus cuentas oficiales, la UEFA confirmó que William Pacho quedó por debajo de Declan Rice como el mejor jugador de la semana. El volante de Arsenal se llevó este premio tras ser elegido como el mejor del partido entre su equipo y Atlético de Madrid.

Aunque Pacho y Rice no juegan en la misma posición a muchos hinchas no gustó que ganará el inglés por encima del ecuatoriano. La realidad es que ambos hicieron un partidazo y fueron claves para que sus equipos lleguen a la final del torneo.

Rice destacó en la ida y en la vuelta, como uno de los motores de Arsenal, y sobre todo en el partido en el Emirates, llegó a estar en varias ocasiones como otro central. El jugador inglés se verá con William Pacho en la final para definir al campeón del torneo.

1st: Declan Rice

2nd: Willian Pacho



Declan Rice is the Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/9C3Z7iNa8z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2026

Pacho fue el encargado de no dejarle espacios a una delantera espectacular como la de Bayern Múnich, que en la ida ya le había hecho 4 a su equipo. El ecuatoriano va por su segunda corona de Champions League, después de ser campeón en la temporada 2025.

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¿Cuándo será la final de la Champions League?

La final de la Champions League se jugará el próximo sábado 30 de mayo de 2026. Se jugará desde las 11H00 (EC). Además, será la primera vez en la historia que se dará un partido de esta magnitud con dos jugadores ecuatorianos protagonistas con Pacho e Hincapié.

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