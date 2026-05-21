Así quedó la tabla de posiciones del grupo D de Copa Libertadores tras la derrota de Barcelona

Barcelona SC perdió en Chile ante Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores, pero aún puede ir a Copa Sudamericana.

Barcelona SC no pudo en su visita a Chile y quedó eliminado de la Copa Libertadores, los ‘toreros’ no tienen ni un ápice de posibilidades de seguir en torneo internacional este 2026 ya que no juegan la Copa Sudamericana.

Con la derrota en Chile, Barcelona queda con 3 puntos en el fondo de la tabla. Una victoria ante Cruzeiro en Brasil lo dejaría con 6 puntos, resultado que serviría más para la dignidad deportiva.

Boca Juniors tiene 7 puntos, por lo que los Xeneizes tienen ya asegurado por lo menos ir a la Copa Sudamericana. Claro que los tres de arriba quieren meterse a octavos de final.

Barcelona, por cuarto año consecutivo, queda eliminado en fase de grupos y nuevamente es el único club ecuatoriano que no avanza a octavos de final. Liga de Quito e Independiente del Valle ya clasificaron.