El DIM recibió una durísima sanción en la Copa Libertadores y la CONMEBOL lo hizo oficial.

La CONMEBOL confirmó la gran sanción para DIM tras aquel escándalo que le dio la vuelta al mundo hace dos semanas en el partido ante Flamengo. Los aficionados no dejaron que se juegue en el encuentro por una protesta y ahora CONMEBOL sancionó al ‘Poderoso’.

La sanción de la CONMEBOL al DIM

Según trascendió la información de la sanción de CONMEBOL al DIM es:

El partido termina 3 a 0 a favor de Flamengo.

DIM deberá jugar sus próximos 5 partidos como local a puertas cerradas.

2 encuentros de visitante sin hinchas

Multa económica superior a los 116.000 dólares

Con esto, Flamengo queda como líder absoluto de su grupo con 13 unidades y para suerte del DIM, la sanción no es más grave y no se le restan puntos. El club puede todavía clasificar a los octavos de la Copa Libertadores en esta edición.

La tabla de posiciones del grupo de DIM

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de DIM:

Tabla de posiciones del grupo. (Foto: Captura de pantalla)

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Datos clave:

Independiente Medellín fue sancionado con la pérdida del partido ante Flamengo por marcador de 3-0 .

fue sancionado con la pérdida del partido ante Flamengo por marcador de . Cinco partidos como local deberá jugar el “Poderoso” a puerta cerrada por disposición de CONMEBOL.

deberá jugar el “Poderoso” a puerta cerrada por disposición de CONMEBOL. Ciento dieciséis mil dólares supera la multa económica impuesta al club tras los incidentes.