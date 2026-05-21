Jhon Durán buscaba un cupo al Mundial 2026 y Néstor Lorenzo tomó una contundente decisión final

El DT de la Selección Colombia tomó una contundente decisión con Jhon Durán que había viajado a Colombia para ir al Mundial 2026.

Jhon Durán era una de las grandes sorpresas en la prelista de los 55 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026. El delantero incluso viajó al país para ponerse a las “órdenes” de Néstor Lorenzo y entrenar para ganar un lugar en la lista mundialista.

La decisión de Néstor Lorenzo con Jhon Durán

Ahora de última hora, César Augusto Londoño confirmó que Jhon Durán no entrenará con la Selección Colombia para el Mundial 2026 y está totalmente descartado para ir al torneo. Ya el goleador no estaba entrenando con el resto de jugadores.

Durán se queda fuera del Mundial en un golpe más a una carrera que ya es muy cuestionada por aficionados y expertos. El delantero decidió dejar el Aston Villa en su mejor momento y desde entonces los cuestionamientos contra el jugador no han faltado.

Jhon Durán no irá al Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El delantero colombiano ahora tendrá que buscar un nuevo equipo también porque Al Nassr ya no cuenta con él y en Rusia se terminó su ciclo hace varios días. Intentó volver a Turquía, pero ahí fue rechazado por el Galatasaray por la imagen que da en los vestuarios.

Las estadísticas de Jhon Durán en este 2026

Entre Fenerbahce y Zenit, Jhon Durán alcanzó a jugar un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha más de 1.400 minutos y su rendimiento no le permitió aunque sea entrenar para buscar un lugar en el Mundial.

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