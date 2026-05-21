Tras ser eliminados en Copa Libertadores: Barcelona SC va por un ex Liga de Quito como fichaje

El ex jugador de Liga de Quito que Barcelona SC quiere como su nuevo fichaje ante el mal momento.

Este jueves 21 de mayo de 2026 Barcelona SC perdió contra Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Los amarillos sumaron un nuevo fracaso en este torneo, y ahora se revela que quieren fichar a un ex jugador de Liga de Quito para salir del mal momento.

De acuerdo a la información revelada por Mr. OFFSIDER, Barcelona SC estaría siguiendo el fichaje de Jhojan Julio, aunque todavía no hay una oferta formal por el futbolista. El jugador viene sonando también para Liga de Quito.

Jhojan Julio sería una alternativa de peso para un ataque de Barcelona SC que se viene quedando en varias facetas en este semestre. Además, el ecuatoriano es del gusto de César Farías, quien le daría minutos desde su llegada por la solución que representa.

Tan mal viene Barcelona SC en los extremos que en los últimos partido ha tenido que improvisar a Byron Castillo y Jonnathan Mina en estas posiciones, dos jugadores que naturalmente son laterales. De ahí que, en el siguiente mercado buscarán fijo un extremo.

Jhojan Julio interesa a Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

La posible llegada de Jhojan Julio a Barcelona SC representaría un “camisetazo” muy importante en Ecuador. Julio es canterano de Liga de Quito y prácticamente lo ganó todo con esa camiseta, desde la Copa Sudamericana hasta la LigaPro. Su futuro ahora sigue siendo incierto.

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¿Dónde tiene contrato Jhojan Julio?

Jhojan Julio sigue perteneciendo al Xolos de Tijuana y en caso de que no acuerde su salida a ningún equipo, lo más probable es que siga en este club. Querétaro, donde estuvo cedido, también está interesado en su fichaje y podría hacer una oferta en cualquier momento.

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