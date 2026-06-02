Los sacrificados de Barcelona para el segundo semestre de LigaPro

Revelan los nombres que dejarán Barcelona para el segundo semestre, con la sorpresa que no serán tantos jugadores.

Barcelona piensa en un cambio para su plantel, o al menos eso parecía tras un semestre irregular. Desde los medios han filtrado la supuesta lista de jugadores que saldrán del equipo.

Según el periodista Eduardo Erazo para Ecuagol, los cuatro jugadores que están definidos como salidas son Héctor Villalba, Sergio Núñez, Tomás Martínez y Miguel Parrales. Esta lista podría sumar a más nombres conforme vayan pasando los días.

De esta lista, solo dos podrán ser reemplazados por nuevos extranjeros, el resto tendrá que ser sustituido por jugadores nacionales. Lo llamativo es que los tres extranjeros fueron recién fichados en enero.

Sobre salidas se hablaba de que al menos diez jugadores se irían, sin embargo parece que al no tener presupuesto para tantos fichajes, algunos jugadores se quedarán.

La otra gran incógnita es conocer el futuro de César Farías, el DT venezolano podría ser despedido esta misma semana, lo que atrasaría la planificación deportiva.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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José Contreras también podría salir por una oferta.

En resumen