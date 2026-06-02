Los dos primeros nombres que suenan para DT de Barcelona

Barcelona se reunirá con César Farías para analizar su continuidad y ante la posible salida ya hay dos primeros nombres que suenan.

Barcelona SC volvió a perder en LigaPro y tras el 1-0 ante Técnico Universitario, los ‘toreros’ ahora sí piensan en un cambio de entrenador. César Farías podría salir antes del próximo partido y empiezan a sonar los candidatos.

Según Radio Diblú, Pablo Trobbiani y Gustavo Costas son dos de los candidatos que Barcelona tendría en planes inmediatos. El segundo también está en planes de Boca Juniors, lo que dificultaría la negociación.

Así mismo, también dan a conocer el nombre de un DT interino que podría regresar y es que Segundo Castillo, podría volver a Barcelona de forma temporal tras irse hace un año.

César Farías tenía el respaldo de la directiva, sin embargo algo habría cambiado, mientras tanto, el DT venezolano por su parte habla de que ya piensa en los fichajes para el segundo semestre.

Entre fichajes y salidas, Barcelona podría tener hasta diez movimientos de su plantilla para el segundo semestre. La cuota extranjera es de la más apuntada en este año.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Segundo Castillo – Barcelona. Foto: Getty.

En resumen