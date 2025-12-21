Es tendencia:
Emelec

Luis Fernando León dejará Emelec y tiene nuevo equipo

Luis Fernando León jugó su último partido en Emelec y el defensor ecuatoriano ya tiene nuevo equipo para el 2026.

Por Gustavo Dávila

La goleada 5-1 del Deportivo Cuenca a Emelec fue también la despedida de jugadores del club guayaquileño para el 2026. Luis Fernando León no jugará más para los azules y tiene nuevo equipo para la siguiente temporada.

Según medios locales, Luis Fernando León será nuevo jugador de Liga de Quito. Los ‘albos’ vienen interesados en el central ecuatoriano desde la temporada pasada.

Pese a que es uno de los capitanes, referentes y titulares, Luis Fernando León tampoco aguantó la situación económica del club y buscó una salida en LigaPro para el 2026.

En Ecuador lo quisieron tanto Liga de Quito como Independiente del Valle, pero al final fue la oferta económica de los ‘albos’ la que convenció al central ex seleccionado de Ecuador.

Solo esta semana trascendió que Jaime Ayoví, Alfonso Barco, Christian Cueva, Facundo Castelli entre otros jugadores ya seguirán en Emelec e incluso abandonaron el país.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

Adrián Gabbarini reaparece y tiene nuevo equipo para el 2026

Luis Fernando León – Ecuador

En resumen

  • Luis Fernando León será nuevo jugador de Liga de Quito para la temporada 2026.
  • El defensor central decidió salir de Emelec debido a la situación económica del club.
  • Emelec registra un preacuerdo con Miller Bolaños y las bajas de Jaime Ayoví y Christian Cueva.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
