Luis Fernando León dejará Emelec y tiene nuevo equipo

La goleada 5-1 del Deportivo Cuenca a Emelec fue también la despedida de jugadores del club guayaquileño para el 2026. Luis Fernando León no jugará más para los azules y tiene nuevo equipo para la siguiente temporada.

Según medios locales, Luis Fernando León será nuevo jugador de Liga de Quito. Los ‘albos’ vienen interesados en el central ecuatoriano desde la temporada pasada.

Pese a que es uno de los capitanes, referentes y titulares, Luis Fernando León tampoco aguantó la situación económica del club y buscó una salida en LigaPro para el 2026.

En Ecuador lo quisieron tanto Liga de Quito como Independiente del Valle, pero al final fue la oferta económica de los ‘albos’ la que convenció al central ex seleccionado de Ecuador.

Solo esta semana trascendió que Jaime Ayoví, Alfonso Barco, Christian Cueva, Facundo Castelli entre otros jugadores ya seguirán en Emelec e incluso abandonaron el país.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

Luis Fernando León – Ecuador

